Ferrari elettrica, aspettando il 9 ottobre 

1 minuto per la lettura

Ok, d’accordo, per i puristi Ferrari si tratta di una freccia dritta al cuore, colpiti e affondati insomma, ma tant’è. Il 9 ottobre la casa del Cavallino presenterà sulla passerella del Capital Market’s Day 2025 la sua prima supercar elettrica. Già ora il web è pieno di foto, soprattutto da parte di carscoop, che ritraggono la vettura sapientemente camuffata, anche se non è difficile intravedere una stretta parentela con la Purosangue o con la Maserati Levante. Nessun dubbio quindi: sarà un Crossover.

FERRARI ELETTRICA: DETTAGLI NASCOSTI

A parte questo i parafanghi estesi suggeriscono che la futura Ferrari a zero emissioni avrà una carreggiata larga e ruote da 23 pollici all’anteriore e 24 al posteriore. Non è passata inosservata nemmeno l’antenna a pinna di squalo montata sul tetto, che sembra potrà lampeggiare in verde o in rosso per segnalare la carta della batteria, ma è solo un’ipotesi.

SOTTO IL COFANO …

Per quanto riguarda invece l’equipaggiamento, Ferrari ha stretto una una partnership con il fornitore di batterie SK On, che potrebbe giocare un ruolo da protagonista sotto il cofano della supercar elettrica del Cavallino. Non resta a questo punto che attendere il prossimo 9 ottobre.

LEGGI ANCHE: Ferrari F80, il capolavoro è servito