Mercedes GLC full electric: completati i test sotto zero

E’ partito il conto alla rovescia per il debutto di un nuovo modello della famiglia GLC, il Suv più popolare di Mercedes. Una nuova GLC completamente elettrica andrà ad arricchire il garage della gamma, ponendo anche una pietra miliare per la stessa casa della Stella. Progettata come veicolo elettrico a batteria (BEV), la nuova GLC full electric stabilirà nuovi standard di riferimento – promettono alla casa madre – in termini di prestazioni, autonomia, efficienza e velocità di ricarica.

GLC ELETTRICA ALLA PROVA

Per arrivare a tutto questo, alcuni prototipi della GLC elettrica, pesantemente camuffati, hanno recentemente affrontato rigorose prove invernali nelle regioni polari della Svezia. Affrontando temperature ben al di sotto dello zero e percorrendo strade innevate, questi veicoli di prova hanno superato con successo le condizioni naturali più difficili, con una resistenza incrollabile e prestazioni eccezionali.

“La nostra nuova GLC elettrico è un’auto senza compromessi, e noi la testiamo senza compromessi”, dice Christoph Starzynski, Vice President Overall Vehicle Development & Integration, Mercedes-Benz Group AG.

LA NUOVA GLC CON TECNOLOGIA EQ SU GHIACCIO E NEVE

Durante i severi test nell’Arjeplog svedese, la nuova GLC ha dimostrato le sue qualità di guida e maneggevolezza, oltre a una trazione superiore sulle strade invernali grazie al sistema 4MATIC. I modelli a trazione integrale sono dotati di una potente unità di trazione sull’asse anteriore, che può essere rapidamente inserita o disinserita, tramite una Disconnect Unit (DCU). Per garantire una trazione e una stabilità di guida ottimali su neve e ghiaccio, i sensori rilevano lo slittamento delle ruote e distribuiscono la coppia in base alla strategia operativa. Poiché entrambi i motori elettrici sono controllati in maniera indipendente, la forza motrice rimane ottimale.

“Durante i test invernali in Svezia, la nuova GLC full electric ha dimostrato la sua affidabilità e robustezza anche in condizioni estreme”, conclude Starzynski. “La GLC full electric rappresenta innovazione e qualità, come dimostrato nei test nel rigido inverno scandinavo”.

