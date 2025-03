Fiat 600 Hybrid: tutti a Scuola Guida di Cambio Automatico

2 minuti per la lettura

Nel Porte Aperte organizzato da Fiat nel fine settimana del 15 e 16 marzo, non sarà solo possibile conoscere e, nel caso, beneficiare delle promozioni del Piano Italia valide fino al 31 marzo. La casa del Lingotto, con un piccolo colpo di genio promozionale, ha messo in piedi “Scuola Guida di Cambio Automatico”, una iniziativa per far conoscere il cambio EasyDrive ai propri clienti. Tutto avverrà con il supporto di istruttori qualificati delle autoscuole UNASCA, l’Associazione che rappresenta a livello nazionale le Autoscuole.

NEL DETTAGLIO

Il cambio EasyDrive è abbinato a un motore termico da 1.2 litri in grado di erogare fino a 100 Cv e alla batteria agli ioni di litio da 48 Volt, che lavorando in sinergia assicurano un’esperienza di guida estremamente fluida. Il sistema ibrido di ultima generazione consente di vivere anche la mobilità elettrica, non solo quando si viaggia in città a una velocità inferiore a 30 km/h, ma anche su strade urbane ed extraurbane, perfino in autostrada quando il conducente rilascia il pedale dell’acceleratore in condizioni stabili o in discesa.

CARATTERISTICHE DEL CAMBIO EASYDRIVE

Prodotto nello storico stabilimento di Mirafiori di Torino, il cambio automatico EasyDrive a doppia frizione a 6 rapporti comprende il motore elettrico da 21-kW, un inverter e l’unità centrale di trasmissione, che insieme forniscono la migliore ottimizzazione in termini di compattezza. In particolare, il primo elemento fornisce propulsione elettrica in scenari in cui occorre minor coppia motrice, come la guida in città o quella a velocità costante, permettendo al motore a combustione interna di rimanere spento per il 50% del tempo nel ciclo urbano, attivandosi quando è richiesta una coppia maggiore.

In condizioni di guida normali, il motore è progettato per ottimizzare i consumi e risparmiare fino al 15% di emissioni di CO2 rispetto ad un motore termico con cambio automatico. E ciò anche grazie al Ciclo Miller, raggiungendo emissioni di 109 g di CO2 ai vertici della categoria. Inoltre, 600 Hybrid è caratterizzata da un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 10,5 secondi e da un’erogazione di coppia praticamente istantanea da parte del motore elettrico. Le prestazioni del motore termico vengono così ottimizzate soprattutto nelle fasi di ripartenza, attenuando l’effetto “turbolag” e garantendo una pronta reattività alla pressione sul pedale dell’acceleratore, per offrire un ottimo piacere di guida. Allo stesso modo, in caso di avviamento in modalità puramente elettrica, il motore a combustione viene acceso solo in caso di richiesta di maggior potenza.

Come dicevamo nella due giorni Fiat sarà possibile anche conoscere le promozioni del Piano Italia valide fino al 31 marzo. Una su tutte: La Panda Hybrid a partire da 9.950 euro.

