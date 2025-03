Ultimati i test sotto zero per la smart #5

2 minuti per la lettura

Oltre 3.000 chilometri con partenza da Mora, in Svezia, arrivando fino a Karasjok in Norvegia e a Rovaniemi in Finlandia. Il tutto sfidando temperature estreme, fino a -26°C. In vista dell’atteso lancio europeo della nuova smart #5, team smart Europe R&D, insieme ai colleghi di smart Cina, ha sottoposto tre prototipi del nuovo SUV completamente elettrico alle condizioni climatiche più severe che si possano trovare in Europa.

Tre gli aspetti che sono stati affrontati:

PRESTAZIONI DI GUIDA PER SMART #5

Anche nella versione a trazione posteriore, la smart #5 ha impressionato il team per la sua stabilità e facilità di manovra su superfici scivolose. Il programma elettronico di stabilità (ESP®), combinato con un sistema di sterzo preciso, ha garantito un’esperienza di guida sicura e maneggevole, migliorando il controllo del veicolo anche nelle condizioni più estreme.

COMFORT A BORDO

Il comfort dei passeggeri è essenziale, soprattutto a temperature sottozero. La smart #5 è stata sottoposta a test approfonditi sui sistemi di riscaldamento, ventilazione, sbrinamento e disappannamento. Anche esposto a temperature fino a -26°C, il sistema di riscaldamento del veicolo ha offerto prestazioni eccellenti, garantendo un abitacolo sempre confortevole. Inoltre, i sistemi di ventilazione e sbrinamento hanno dimostrato grande efficienza, sgombrando rapidamente i vetri e assicurando una visibilità ottimale per tutta la durata del viaggio.

SMART #5: CAPACITÀ DI RICARICA

Uno degli aspetti più critici dei test ha riguardato le prestazioni della batteria a temperature sottozero. Come previsto in condizioni estreme, i consumi energetici sono aumentati, ma la tecnologia della batteria a 800V, abbinata al sistema di pre-condizionamento, ha permesso una ricarica efficiente anche nel freddo più intenso. Il pre-condizionamento della batteria prima della ricarica si è rivelato fondamentale per garantire un processo di ricarica fluido ed efficace, anche in luoghi remoti.

“Abbiamo dimostrato che la smart #5 eccelle anche nelle condizioni climatiche più estreme d’Europa”, dice Tilo Schweers, Vice President R&D smart Europe. “Le sue prestazioni in termini di tenuta di strada e ricarica ci rendono fiduciosi che questo veicolo sarà il compagno di viaggio ideale per i nostri clienti europei. Ora ci stiamo concentrando sugli ultimi perfezionamenti per garantire il massimo comfort e l’affidabilità assoluta della smart #5.”

