Renault 5 Turbo 3E, ritorno al futuro

Bella e cattiva, come deve essere un’auto così. Anzi, dicono bene gli uomini Renault quando chiamano la Renault 5 Turbo 3E “una belva da rally, drifting e pista adattata all’uso su strada”. Un’auto spettacolare insomma, nonché il modello più potente e prestazionale mai realizzato nella gamma della casa francese.

UNA TRADIZIONE LEGGENDARIA

Ma qual è in fondo in fondo la sua vera peculiarità? Il fatto di far rivivere una tradizione leggendaria, quella delle Renault 5 Turbo e Turbo 2 degli anni ‘80. Questi modelli iconici, fra l’altro molto ricercati dai collezionisti: Hanno segnato un’epoca e, dal track record nel mondo dei rally, si capisce che già a quei tempi erano “belve da corsa”. Diventata ora più moderna, elettrica, ancora più potente dei predecessori, la nuova Renault 5 Turbo 3E vanta l’appartenenza ad una nuova categoria di veicoli. Quella delle supercar compatte. Proprio come le “grandi”, ha una scheda tecnica impressionante (540 Cv, da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi, carrozzeria in carbonio, ecc.). Il tutto con possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente. Vanta anche un rapporto minimo lunghezza/larghezza di 2,01 che la fa accedere alla corte delle supercar, ma con un formato compatto da hot hatch.

RENAULT 5 TURBO 3E: STESSA RICETTA DEGLI ANNI ‘80

Basata su una piattaforma creata su misura, Renault 5 Turbo 3E completa l’offerta già composta da Renault 5 E-Tech Electric e Alpine A290. Il Gruppo Renault ripropone così la stessa ricetta del trittico Renault 5, Renault 5 Alpine e Renault 5 Turbo degli anni ’80. Entrano in gioco anche nuove forze, come Ampere per l’architettura software e l’elettronica. Mobilize invece per la ricarica bidirezionale (V2L e V2G) e i servizi, per facilitare la guida elettrica: Mobilize Smart Charge, Mobilize Charge Pass e la funzione Plug & Charge.. Renault 5 Turbo 3E può, così, contare fino in fondo sulla trasformazione del Gruppo Renault sotto l’impulso del piano Renaulution.

“Creando la nuova categoria delle “supercar compatte” elettriche con la R5 Turbo 3E, Renault dimostra ancora una volta tutta la passione, l’audacia e l’innovazione che la contraddistinguono da sempre”. dice Fabrice Cambolive, CEO del marchio transalpino. “Questo modello esuberante ed entusiasmante promette le migliori prestazioni e sensazioni in soli 4 metri di lunghezza, cosa mai vista prima sul mercato. Con Renault 5 Turbo 3E, Renault continua a rendere i veicoli elettrici sempre più attrattivi ampliando ulteriormente la capacità di soddisfare tutte le esigenze e tutti i desideri”.

IL DESIGN

Il design esterno di Renault 5 Turbo 3E è stato progettato come quello delle supercar: con esuberanza (come si nota dai paraurti sporgenti e dai parafanghi posteriori ampliati), ma senza mai perdere di vista la ricerca della sportività, agilità, né dimenticare l’efficienza aerodinamica. E questo, insieme al peso, è per un veicolo elettrico uno dei punti chiave per garantire la miglior efficienza possibile.

La prima fonte di ispirazione sono state chiaramente le Renault 5 Turbo e Turbo 2 originali, anche se la vettura presenta alcuni elementi e tratti caratteristici della recente Renault 5 E-Tech Electric, come i fari posteriori e i retrovisori esterni. “Rivisitare le leggendarie Renault 5 Turbo e Turbo 2 è stata una sfida coraggiosa”, racconta Gilles Vidal, Direttore del Design di Renault e Ampere “Abbiamo mantenuto la loro esuberanza e spirito agonistico integrandovi tecnologie moderne e un’aerodinamica ottimizzata per l’era elettrica. Ogni singola linea e ogni singolo volume esprime il giusto equilibrio tra prestazioni e personalità. Più di un tributo, Renault 5 Turbo 3E è una macchina che produce sensazioni ed emozioni da personalizzare all’infinito”.

LUNGHEZZA DA CITY CAR PER UNA LARGHEZZA DA SUPERCAR

Per ritrovare il DNA delle Renault 5 Turbo e Turbo 2 originali, Renault 5 Turbo 3E si avvale di una piattaforma inedita, appositamente creata per il veicolo basandosi su un’architettura a trazione posteriore. Rispetto a Renault 5 E-Tech Electric (con 3,92 m di lunghezza e un passo di 2,54 m), il parabrezza è stato arretrato e il passo ampliato (2,57 m) per ottenere dimensioni spettacolari (4,08 m di lunghezza, 2,03 m di larghezza e 1,38 m di altezza) che conferiscono una certa raffinatezza alle linee, come il montante del parabrezza che sembra fondersi verso le ruote anteriori. Con queste dimensioni, Renault 5 Turbo 3E vanta una lunghezza da city car per una larghezza da supercar. Se si aggiungono anche le prestazioni, nasce la categoria delle “supercar compatte”. Il frontale ha gli stessi criteri stilistici dei predecessori: fari squadrati, oggi dotati di tecnologia LED, integrati nei costoni del cofano, sottile fascia con tre sezioni centrali e fari aggiuntivi, a loro volta squadrati, oggi sostituiti da luci diurne a LED.

SOLO 2 PORTE. ..

A 2 porte e 2 posti, Renault 5 Turbo 3E nasconde sotto i parafanghi posteriori allargati ruote da 20”, ognuna dotata di motore elettrico. Tra esse si colloca l’elettronica di potenza, mentre la batteria è alloggiata sotto il pianale. Quest’architettura consente non solo di offrire un ingente volume di carico per i bagagli – offerta unica per un veicolo così sportivo – ma anche di abbassare il centro di gravità.

In totale, compresa la batteria da 70 kWh, Renault 5 Turbo 3E pesa solo circa 1.450 kg. Dotata di motorizzazione da 540 Cv (2 x 200 kW), vanta uno straordinario rapporto peso /potenza di 2,7 kg/cv, simile a quello delle supercar iconiche, per passare da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi, e un’autonomia superiore ai 400 km su strada (in ciclo WLTP combinato, in corso di omologazione). La ricarica completa della batteria in corrente alternata si effettua con il caricabatterie di bordo da 11 kW in circa 8 ore.

15 MINUTI PER RICARICARE

Per l’utilizzo sportivo in pista, Renault 5 Turbo 3E sarà in grado di compiere diversi hot lap alla velocità massima di 270 km/h, prima di ricaricarsi in modalità rapida su infrastrutture da 800 volt e con potenza di carica di 350 kW in corrente continua. Bastano 15 minuti per passare dal 15 all’80% di ricarica della batteria. Per i sorpassi, il volante è dotato di pulsante boost per incrementare la potenza. Un altro pulsante consente di regolare la frenata rigenerativa su quattro livelli. Infine, con i settaggi MULTI-SENSE è possibile scegliere tra quattro modalità di guida: Regular, Snow, Sport e Race, con funzione drift assist associata a quest’ultima.



RENAULT 5 TURBO 3E: ABITACOLO SPORTIVO

All’interno si respira un’atmosfera assolutamente sportiva, con sedili avvolgenti con cinture a 6 punti, componenti prevalentemente in carbonio per ridurre il peso e materiali alto di gamma come l’Alcantara per rivestire i sedili e la plancia. Il freno a mano verticale in stile rally sarà il protagonista assoluto di quest’ambiente “estremo”.

Sui display OpenR da 10,1” e 10,25” vengono visualizzate tutte le informazioni di guida, navigazione e multimedialità, tramite un’interfaccia che rende omaggio al cruscotto tradizionale delle Renault 5 Turbo e Turbo 2 originali, offrendo al tempo stesso un’esperienza di guida moderna e connessa, adatta ad un veicolo così sportivo, per quanto omologato per la strada. Il sistema OpenR Link con Google integrato, già disponibile su Renault 5 e Renault 4 E-Tech Electric, consentirà, in particolare, di usufruire dei numerosi servizi Google che continuano a svilupparsi con il passare dei mesi e degli anni. Tra questi, Google Maps comprenderà la pianificazione dei viaggi in modalità elettrica, ma anche la programmazione delle ricariche fino a destinazione.



RENAULT 5 TURBO 3E: LIVREE COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILI

Renault 5 Turbo 3E sarà disponibile con un’ampia scelta di tinte per la carrozzeria e l’abitacolo. Alcune di queste ricordano le tinte storiche delle Renault 5 Turbo e Turbo 2 di serie, come il Rosso Granata, o le livree da gara come la “Tour de Corse 1982” che abbina giallo, bianco e nero. Saranno disponibili anche nuove vesti grafiche decisamente moderne o in stile gentleman driver. Ma soprattutto è possibile contare un’ampia scelta di personalizzazioni, dalle tinte della livrea esterna ai colori dei rivestimenti interni (sedili, plancia, pannelli interni delle porte, consolle centrale, ecc.).

1980 ESEMPLARI NUMERATI

I 1980 esemplari numerati – in omaggio all’anno di lancio della mitica Renault 5 Turbo – saranno venduti in diversi mercati chiave come Europa, Medio Oriente, Giappone e Australia. I clienti potranno scegliere il numero seriale al momento dell’ordine. Nelle prossime settimane sarà possibile effettuare le prime prenotazioni, mentre le prime consegne sono previste dal primo semestre 2027.