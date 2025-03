Il Piaggio Medley cresce di cilindrata

1 minuto per la lettura

Novità per il Piaggio Medley. Lo scooter a ruota alta arriva nelle concessionarie nella nuova versione spinta dalla motorizzazione 200, Euro 5+, che si affianca alla classica cilindrata 125. Il nuovo monocilindrico a iniezione raffreddato ad acqua offre una potenza di 13 kW, con una coppia di 16,5 Nm. Valori che, in strada, si traducono in una brillantezza apprezzabile anche nella guida cittadina, grazie alla sua elasticità di marcia.

DUE VERSIONI

Il nuovo scooter della casa di Pontedera è disponibile nelle versioni Medley e Medley S. Quest’ultimo si distingue per le finiture nere, decisamente sportive; le varianti cromatiche sono Nero Meteora (opaco), Bianco Luna, Blu Ardesia (opaco), e Oro Opaco. Su Medley S è inoltre di serie Piaggio MIA, piattaforma multimediale per il collegamento tra sistema di bordo e smartphone.

PIAGGIO MEDLEY: PREZZI

La versione semplicemente Medley predilige invece colori più classici, come il Grigio Astrale e il Nero Abisso, abbinati ad eleganti finiture color alluminio per i cerchi ruota e per il maniglione del passeggero. La nuova gamma Piaggio Medley è già disponibile con prezzi a partire da 3.899 euro.



“Il Medley coniuga praticità, tecnica e bellezza nel più puro stile italiano, per interpretare le esigenze di un pubblico evoluto, alla ricerca di soluzioni di mobilità facili, confortevoli e caratterizzate da prestazioni brillanti”, dico alla Paggio. “E’ uno scooter che non rinuncia a niente combinando i valori di tipologie diverse di veicoli: la leggerezza, l’agilità e la facilità di guida, tipiche dei mezzi con ruota alta, si sposano con prestazioni, protettività e capacità di carico proprie degli scooter GT”.

