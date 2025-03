Toyota FT-Me, la microcar che aspettavamo

1 minuto per la lettura

Ma poi, alla fine, cosa ci dobbiamo fare con un’auto che schizza via come una fionda e raggiunge i 200 all’ora. Sì certo, le prestazioni sono sempre divertenti da gustare. Ma in città, fra sacrosanti limiti, moto e motorini, pedoni e soprattutto parcheggi che scarseggiano, volete mettere quanto è più comoda una macchinina lunga nemmeno tre metri? E’ con questo ragionamento che Toyota ha tirato fuori FT-Me, un concept innovativo che rappresenta una visione della micromobilità completamente elettrica e che combina un design premium con un prezzo, si spera, accessibile. Solo 2 posti, meno di due metri e mezzo di lunghezza, guidabile anche a 14 anni e uno stile che richiama in tutta evidenza un casco jet. Bingo.

TOYOTA FT-Me: CONNETTIVITA’ AL TOP

Non solo: l’FT-Me è dotato di funzioni di connettività avanzate che consentono una perfetta integrazione con gli smartphone per l’accesso senza chiavi e la fornitura di servizi. “Può essere guidato esclusivamente con comandi manuali sul suo innovativo volante – dicono alla casa madre – che lo rende utilizzabile anche da persone costrette in sedia a rotelle senza alcuna modifica aftermarket”.

ANCHE I PANNELLI SOLARI

Il nuovo arrivato impiega materiali riciclati, puntando a una riduzione del 90% dell’impronta di carbonio rispetto agli attuali veicoli urbani. Il suo sistema di propulsione non solo consuma tre volte meno rispetto a un’auto elettrica a batteria ad alta capacità, ma è aiutato da un tetto a pannelli solari che può ricaricare la batteria principale aggiungendo da 20 a 30 km di autonomia al giorno.

TOYOTA FT-Me: PREZZO

Quanto costa? Ancora non si sa perché per il momento è un prototipo. Ma considerando il prezzo delle sue dirette concorrenti, anche l’FT-Me non potrà superare il tetto dei 10.000 euro.