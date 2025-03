Automobili Lamborghini, un 2024 da record

2 minuti per la lettura

Le vendite di Automobili Lamborghini volano in cielo, fino a toccare vette mai raggiunte prima. Grazie a vetture da capogiro sia in termi di bellezza che di prestazioni, ma anche di prezzi, la casa di Sant’Agata Bolognese ha chiuso il 2024 con il miglior risultato di sempre in termini di consegne (10.687 automobili), di fatturato e risultato operativo. E tutto questo in un contesto generale di contrazione del mercato automobilistico. Per la prima volta nella sua storia Lamborghini ha superato i 3 miliardi di euro di fatturato (3,09 miliardi di euro), con un aumento del 16,2% rispetto al 2023. In crescita anche il risultato operativo, che supera la soglia degli 800 milioni di euro, raggiungendo 835 milioni, con un incremento del +15,5% rispetto al 2023. E ovviamente ai piani alti si fa festa.

PARLA IL CEO DI LAMBORGHINI

“Crescita continua accompagnata dal rinnovo dell’intera gamma: questa è la sintesi di un altro anno record per Automobili Lamborghini”, commenta con orgoglio il Ceo Stephan Winkelmann (nella foto in alto). “Nonostante le difficoltà del mercato automobilistico e un contesto altamente competitivo, nell’arco del 2024 abbiamo registrato una crescita in tutte e tre le macroregioni, confermando la forza del brand su scala globale. Questi risultati testimoniano il valore di un team straordinario e ci danno la fiducia per affrontare con determinazione le prossime sfide del settore, continuando a coniugare performance, esclusività e innovazione”.

TRE MODELLI IN 18 MESI

In soli 18 mesi sono atterrate nelle concessionarie tre nuove automobili. La prima è stata la Revuelto, la prima HPEV (High Performance Electrified Vehicle) del marchio che coniuga il V12, motore simbolo della tradizione di Automobili Lamborghini, alla tecnologia ibrida data da tre motori elettrici.

Successivamente, il lancio di Urus SE ha elevato ulteriormente il concetto di Super SUV, introducendo innovazioni in termini di tecnologie, efficienza e design con il conseguente miglioramento delle prestazioni. Infine, Temerario, l’ultimo modello presentato alla Monterey Car Week nell’agosto 2024, incarna perfettamente il DNA Lamborghini con un carattere deciso e un propulsore completamente nuovo che per la prima volta in un motore di serie raggiunge i 10.000 giri\min.