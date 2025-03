Mercedes, i robot umanoidi sono fra noi

1 minuto per la lettura

Non c’è bisogno di scomodare Blade Runner per capire che quello scenario ipotizzato – e preannunciato – da Ridley Scott sta diventando realtà, se già non lo è. Nel suo stabilimento produttivo di Berlino-Marienfelde Mercedes ha dato il via alla sperimentazione di robot umanoidi ai quali è demandato il compito di eseguire controlli di qualità.

ROBOT MERCEDES PRODOTTI IN USA

I robot – che sul petto portano con orgoglio la stella Mercedes, come si vede nella foto pubblicata da Carscoop – provengono da Apptronik, un’azienda statunitense fondata nel 2016 presso l’Human Centered Robotics Lab dell’Università del Texas. Vengono per ora utilizzati per la logistica interna e si concentrano su attività ripetitive. Possono spostare componenti o moduli sulla linea di produzione, dove tecnici qualificati li assemblano e li installano nei veicoli. Umani e robot, insomma, lavorano insieme.

L’UOMO INSEGNA AL ROBOT

Ed infatti, se i robot stanno imparando a lavorare il merito va proprio agli stessi dipendenti Mercedes, coinvolti nell’addestramento dei medesimi tramite realtà aumentata. Un processo che ha permesso ai robot di imparare a lavorare in modo autonomo, riducendo la necessità di una supervisione costante. Volete la classica ciliegina sulla torta? Quando i robot si rendono conto di essere senza pia energia o quasi, corrono da soli alla colonna di ricarica e, da soli, si attaccano al cavo di alimentazione. Meglio di così.

