A settembre per Byd quasi 2500 immatricolazioni che valgono il 2% nel mercato italiano

2 minuti per la lettura

Un settembre in crescita per Byd che ha raggiunto il traguardo di quasi 2500 immatricolazioni che valgono per la casa cinese la quota del 2% del mercato italiano

ROMA – Settembre 2025 segna un nuovo traguardo per BYD in Italia: il marchio registra 2.488 immatricolazioni raggiungendo la quota del 2%. “Un risultato – si legge in una nota – che conferma il percorso di sviluppo costante del brand nel mercato italiano, e anche in quello internazionale, e il consolidamento della sua presenza in tutti i principali canali di vendita. Un consolidamento della sua presenza nella Top 20 in Italia”.

Il principale motore della performance di BYD a settembre è rappresentato dai Veicoli a Nuova Energia (NEV), settore in cui il marchio si conferma leader assoluto. All’interno di questo segmento, BYD si distingue nel comparto del Super Ibrido DM-i (PHEV), dove è primo con una market share del 17%, grazie al successo della Seal U DM-i, che coniuga efficienza, comfort e tecnologia di ultima generazione, eliminando l’ansia da ricarica e offrendo un’efficienza ai vertici della categoria.

Il lancio della nuova Seal 6 DM-i, nelle versioni Touring e sedan, presentata pochi giorni fa in anteprima internazionale al Salone di Monaco ha rappresentato uno dei principali driver del mese, sia per immatricolazioni sia per raccolta contratti. Essendo il secondo modello DM-i della gamma BYD, il brand ha deciso di puntare in modo importante su questo modello per il proprio mercato di riferimento.

Questi risultati – prosegue la nota – sono frutto anche della recente campagna di comunicazione sugli incentivi BYD che ha sostenuto l’attività degli incentivi statali. I traguardi raggiunti evidenziano come la campagna porterà risultati rilevanti anche ad ottobre. Una campagna incentivi accessibile a tutti gli italiani, chiara, semplice e immediata che ha generato un elevato livello di interesse in tutta la rete italiana visitata in maniera massiva da nuovi clienti.

I risultati italiani rientrano in un quadro di crescita internazionale. Si registrano performance di grande rilievo in Germania, Spagna, Gran Bretagna e Turchia. Nel mese di agosto in Germania BYD per la prima volta è tra i primi 20 marchi, con una quota di mercato dell’1,4% e 3.256 immatricolazioni, affermandosi come il primo marchio cinese nel Paese. In Spagna continua la salita del Gruppo con 2.437 immatricolazioni e una quota di mercato del 2,9%, in continuità con il risultato di agosto. Anche in Gran Bretagna risultati che evidenziano un’accelerazione costante con 5.072 immatricolazioni e una quota di mercato del 3,6%. E in Turchia, continua la cavalcata con il marchio che supera brand storici del mercato, accingendosi al sorpasso di interi Gruppi automobilistici.