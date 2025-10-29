Maserati presenta Grecale Folgore Model Year 2026

4 minuti per la lettura

MODENA – Con il Model Year 2026, Maserati evolve una delle versioni di punta del suo SUV: Grecale Folgore. La nuova versione vanta, infatti, una serie di contenuti tecnologici inediti per definire un nuovo standard nell’elettrificazione ad alte prestazioni. Introdotto il sistema AWD-Disconnect e migliorata l’autonomia. L’intera gamma del SUV del Tridente, perfetto bilanciamento tra performance e piacere di guida, non è mai stata così ricca. Obiettivo rispondere a tutte le esigenze dei clienti del Brand.

La principale novità tecnica è rappresentata dall’inedito sistema di disconnessione della trazione integrale. Quando non è necessario il funzionamento dell’AWD, il veicolo trasferisce la trazione unicamente all’asse posteriore. Ciò comporta un significativo abbattimento dei consumi energetici e un conseguente aumento dell’autonomia (fino a 580 km). Confermandosi un punto di riferimento in termini di eccellenza nel suo segmento. Il passaggio tra trazione integrale e posteriore avviene in 500 millesimi di secondo, attraverso il disinnesto fisico dei semiassi anteriori dai mozzi.

Questa soluzione, a differenza di altri sistemi presenti sul mercato che limitano la disconnessione al livello del motore o del differenziale, consente di ottenere un vero e completo isolamento della trasmissione, massimizzando così il risparmio energetico. L’intero processo è gestito da una strategia di controllo autonoma che non richiede alcun intervento da parte del conducente. La gestione intelligente della trazione si avvale di una rete di sensori e di algoritmi avanzati in grado di elaborare migliaia di parametri al secondo.

Tra questi figurano la richiesta di coppia motrice, la temperatura dei freni, la pendenza della strada, la velocità istantanea e l’accelerazione, la modalità di guida selezionata, la temperatura esterna e l’attivazione dei sistemi di controllo dinamico del veicolo, come ABS, ESC, ASR e il torque vectoring applicato alla frenata. Questa analisi predittiva consente di scegliere in ogni momento la configurazione più efficiente senza penalizzare la trazione e la sicurezza attiva.

Il Model Year 2026 conferma, inoltre, tecnologie già apprezzate dai clienti della Grecale Folgore. Il sistema di pre-condizionamento automatico della batteria interviene quando, tramite il navigatore con funzione EV Routing – ovvero la funzione di navigazione per veicoli elettrici che pianifica percorsi e soste di ricarica in modo intelligente – viene impostata una stazione di ricarica ultra-fast come destinazione. In tal caso, la vettura adegua in modo proattivo la temperatura della batteria, portandola nel range ideale per il processo di ricarica ad alta potenza e riducendo sensibilmente i tempi di sosta.

Per il comfort quotidiano mantenuta la funzione di climatizzazione remota dell’abitacolo. Una soluzione che permette di stabilizzare la temperatura interna tramite l’app Maserati Connect anche quando il veicolo è spento. Ciò offre agli occupanti un ambiente accogliente fin dall’ingresso a bordo.

L’EV Routing rimane un pilastro dell’esperienza di viaggio elettrica. Il sistema calcola il percorso tenendo conto del livello di carica, dello stile di guida e del profilo altimetrico. Inoltre, integra automaticamente eventuali soste per la ricarica e riducendo al minimo i tempi complessivi di viaggio.

A supporto di questa funzione si aggiunge la Dynamic Range Mapping. Una soluzione che rappresenta visivamente sulla mappa la massima distanza raggiungibile in base allo stato della batteria. Inoltre, aggiorna costantemente le informazioni in funzione delle condizioni di marcia. Questo strumento garantisce al conducente una previsione accurata e in tempo reale dell’autonomia residua, eliminando ogni incertezza nella pianificazione degli spostamenti.

Passione, innovazione e versatilità sono gli ingredienti di Grecale, che insieme a GranTurismo, GranCabrio, MCPURA, MCPURA Cielo e GT2 Stradale, rappresenta la massima espressione del lusso italiano in “Maserati way”, esprimendo il DNA del Brand votato allo spirito granturismo, capace di unire performance ed eleganza in un’esperienza di guida unica e raffinata senza pari.

Con l’aggiornamento del range Grecale MY26, la proposta commerciale è ancora più ampia, così come i contenuti specifici dedicati, una palette colori ampia e una serie di interpretazioni esclusive all’interno del Programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, espressione più autentica dell’artigianalità su misura del Marchio.

Per Grecale, il Programma Fuoriserie mette a disposizione trentadue colori esterni, sei dei quali introdotti con la Model Year 2026, insieme a otto interni dedicati, quattro diverse pinze freno – di cui una esclusiva per la Grecale BEV – cinque cerchi per la gamma e uno specifico per la versione elettrica, oltre a tre allestimenti, di cui uno riservato al modello BEV.

Nella palette di colori sono ad oggi a disposizione fino ad 11 tinte carrozzerie. Si aggiungono molteplici possibilità di personalizzazione offerte dal Programma Maserati Fuoriserie. Programma che comprende ben nove colori solid and metallic, tredici proposte tristrato e quadristrato e 4 colori opachi.

Grecale si distingue per la cura dei dettagli. Aprire le portiere significa entrare in un mondo fatto di comfort ed eleganza. Materiali pregiati valorizzano le superfici, insieme alla ricerca di grafiche e cromie uniche che si estendono in una serie di combinazioni ancora più ricche.

Le nuove configurazioni negli interni che dal programma Fuoriserie diventano di serie sono tre: Premium Pelle Ghiaccio, Sport Leather Nero/Rosso e Sport Leather Nero/Giallo, oltre ad otto possibilità di sedili Fuoriserie.

Con Grecale Folgore MY26, quindi, Maserati compie un ulteriore passo verso una mobilità elettrica evoluta e ad alte prestazioni, combinando raffinatezza tecnica, efficienza energetica e piacere di guida in un equilibrio che solo il marchio del Tridente è in grado di offrire.