Alfa Romeo è mobility partner di C2C Festival 2025

C2C Festival 2025 trasforma Torino in un laboratorio di creatività e a far da mobility partner all’evento è Alfa Romeo con 14 auto brandizzate in giro per Torino

TORINO – Alfa Romeo partecipa in qualità di Mobility Partner a C2C Festival 2025, una delle manifestazioni più avant-pop d’Europa, che dal 30 ottobre al 2 novembre, trasforma Torino in un laboratorio di creatività contemporanea. La collaborazione tra Alfa Romeo e C2C Festival vede da una parte un marchio ultracentenario che rappresenta il meglio del Made in Italy, dall’altra un evento il festival indoor più grande d’Italia.

È stato il suggestivo scenario di OGR Torino a ospitare, il 30 ottobre, C2C Festival Grand Opening presented by Alfa Romeo, la serata inaugurale che ha dato ufficialmente il via a C2C Festival. Inoltre, durante la Contemporary Art Week, Alfa Romeo è protagonista del tessuto urbano torinese con una presenza diffusa.

Quattordici vetture brandizzate percorrono le strade della città accompagnando artisti e ospiti, mentre negli spazi simbolo di C2C Festival – il Lingotto (31 ottobre e 1° novembre) e le OGR (30 ottobre e 2 novembre) – è esposta la Tonale Milano Cortina 2026, la nuova edizione di lancio che celebra la partnership con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, di cui Alfa Romeo è Automotive Premium Partner.

ALFA ROMEO MOBILITY PARTNER DI C2C FESTIVAL A TORINO

Massima interpretazione della sportività contemporanea di Tonale, la nuova versione di lancio Tonale Milano Cortina 2026 si distingue per contenuti ed equipaggiamenti di vertice, con un look esterno e interno al massimo livello. Fuori spiccano gli accenti argento su minigonne e paraurti posteriore, le pinze freno Brembo con colorazione nera lucida e scritta Alfa Romeo bianca; all’interno gli esclusivi sedili in Alcantara in nero e bianco, fascia plancia rivestita in Alcantara, cuciture a contrasto bianche e ambient light con grafica specifica su plancia.

L’edizione di lancio offre al cliente la possibilità di personalizzazione con tutte le tinte di gamma, anche con tetto nero a contrasto. Con Tonale Milano Cortina 2026, Alfa Romeo rinnova il legame con la sportività contemporanea, esprimendo al meglio i valori che da sempre ne contraddistinguono la storia.

Con la partecipazione a C2C Festival, la casa automobilistica italiana rinnova il proprio impegno nel sostenere le forme più evolute di creatività contemporanea e nel promuovere un linguaggio capace di coniugare tradizione e modernità. E’ un incontro tra due mondi che condividono lo stesso spirito di ricerca e di libertà, uniti dalla convinzione che l’innovazione nasca sempre da una profonda passione per ciò che si fa.