Nuova Alfa Romeo Tonale e Jasmine Paolini conquistano i dipendenti Stellantis

Evento esclusivo a Torino per i dipendenti Stellantis coinvolti con la tennista Jasmine Paolini nella presentazione della Nuova Alfa Romeo Tonale

TORINO – Alfa Romeo ha voluto rendere protagonisti i dipendenti di Stellantis con un evento esclusivo dedicato alla Nuova Tonale, evoluzione del primo C-SUV del marchio che rinnova il proprio carattere sportivo e il fascino inconfondibile del design italiano. All’appuntamento ha partecipato anche Jasmine Paolini, una delle stelle più brillanti del tennis internazionale e da quest’anno Brand Ambassador Alfa Romeo.

Presentata pochi giorni fa alla stampa internazionale a Pisa, riscuotendo successo di critica e pubblico, la Alfa Romeo Nuova Tonale è stata esposta nella sede torinese, dando la possibilità ai dipendenti di Mirafiori di ammirarla per primi in Italia. Inoltre, alcuni di loro hanno avuto l’opportunità di scambiare qualche tiro con la campionessa di tennis sui campi di mini tennis, allestiti all’interno della sede, in un momento di sport e divertimento che ha reso l’evento ancora più memorabile. Classe 1996, Jasmine Paolini si è affermata come una delle protagoniste assolute del tennis mondiale.

Dopo un 2024 straordinario, culminato con il primo titolo WTA 1000 a Dubai, le finali al Roland Garros e a Wimbledon, l’oro olimpico nel doppio a Parigi insieme a Sara Errani e la vittoria nella Billie Jean King Cup con la nazionale italiana, il 2025 ha confermato e rafforzato il suo status. A maggio ha scritto una pagina storica per il tennis italiano, diventando la prima azzurra in 40 anni a vincere gli Internazionali d’Italia e, il giorno seguente, ha completato un’impresa memorabile trionfando anche nel doppio femminile, sempre al fianco di Sara Errani.

JASMINE PAOLINI E ALFA ROMEO TONALE, UN CONNUBIO NEL SEGNO DELL’ELEGANZA

Con un palmarès in continua crescita e un sorriso disarmante, la giovane tennista toscana incarna i valori di Alfa Romeo – eleganza, performance e innovazione – e rappresenta al meglio l’eccellenza italiana in termini di tenacia, capacità e quella giusta dose di allegria. Del resto, scegliere un modello del Biscione non significa soltanto guidare un’automobile, ma vivere ogni giorno un’emozione autentica: quella di un cuore sportivo che batte più forte di tutti gli altri.

Ed è proprio quanto accade con la Nuova Tonale, che affina ulteriormente le doti dinamiche, offrendo un’esperienza di guida autenticamente Alfa Romeo grazie al perfetto bilanciamento dei pesi, allo sterzo più diretto del segmento, ai freni Brembo dedicati e alle sospensioni elettroniche DSV. Il design esterno, ancora più iconico, è caratterizzato da proporzioni scolpite, carreggiata allargata e dal nuovo scudetto concavo con trilobo rivisitato, elementi che ne esaltano la personalità su strada. Più possibilità di personalizzazione con 3 nuovi colori esterni, Rosso Brera, Verde Monza, Giallo Ocra, opzione del tetto nero a contrasto e due nuovi allestimenti interni in pelle rossa o Alcantara bicolore nera e bianca. La nuova gamma si articola nelle versioni Tonale, Business, Sprint, Ti e Veloce, fino alla Edizione Milano Cortina 2026, e offre una scelta completa di motorizzazioni per tutte le esigenze: Diesel, Ibrida e Ibrida Plug-in Hybrid Q4.

CONFERMATO IL SENSO DI APPARTENENZA DELLA “FAMIGLIA ALFA ROMEO”

L’emozionante presentazione di Torino ha quindi confermato, ancora una volta, l’orgoglio e il forte senso di appartenenza alla “famiglia Alfa Romeo”, dove ogni traguardo è il risultato della passione e dell’impegno condivisi da chi lavora ogni giorno per scrivere il futuro del marchio. Qui, infatti, dal 2021 ha sede il nuovo headquarter di Alfa Romeo, ubicato nel Centro Stile di via Plava, un’area riqualificata delle storiche Officine 83. E’ una location iconica, in cui la miglior espressione del design italiano si intreccia con una concezione evoluta degli spazi operativi all’insegna della condivisione delle idee e del lavoro di squadra. Insomma, nel cuore di Mirafiori nasce quella energia tutta italiana, fatta di talento e passione, che Jasmine Paolini porta in campo e che Alfa Romeo trasmette su strada con i suoi modelli, suscitando ovunque emozioni uniche.