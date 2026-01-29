Mini Countryman E supera i 500 km di autonomia completamente elettrica

2 minuti per la lettura

Mini spinge sull’innovazione e la Countryman E si distingue per la capacità di percorrenza facendo segnare un’autonomia elettrica fino a 501 chilometri

I modelli Mini Countryman completamente elettrici – la Mini Countryman E e la Mini Countryman SE All4 – sono pronti a stabilire nuovi standard con innovazioni tecnologiche disponibili a partire da marzo 2026, offrendo al contempo una notevole versatilità come SUV compatti ideali per l’uso quotidiano.

La Mini Countryman E (in Versione Favoured e Cerchio da 19” Runway Spoke Black) offre un’autonomia elettrica fino a 501 chilometri, rendendo il modello più grande della famiglia Mini il compagno ideale per ogni avventura. Questo significativo aumento dell’autonomia è il frutto della combinazione di soluzioni tecniche all’avanguardia.

Al centro del sistema vi è il nuovo inverter in carburo di silicio (SiC), che garantisce una conversione energetica altamente efficiente e riduce al minimo le perdite di potenza. Inoltre, l’aumento della capacità netta del sistema di accumulo ad alta tensione, che arriva a 65,2 kWh, consente di sfruttare più energia. Infine, i cuscinetti delle ruote a basso attrito sull’asse anteriore riducono la resistenza al rotolamento, contribuendo così all’ottimizzazione complessiva.

LA MINI COUNTRYMAN ELETTRICA COMBINA IL DIVERTIMENTO DI GUIDA CON LA VERSATILITÀ

La All-Electric Mini Countryman combina il divertimento di guida tipico del marchio con una versatilità straordinaria, rendendola ideale per ogni sfida. Grazie alle ampie dimensioni interne e al bagagliaio con volume variabile fino a 1.450 litri, offre uno spazio sufficiente per tutta la famiglia, i bagagli o l’attrezzatura sportiva – perfetta sia per l’uso quotidiano che per le gite nel fine settimana o i viaggi più lunghi. L’autonomia della Mini Countryman E raggiunge fino a 501 chilometri, o della Mini Countryman SE All4, che arriva fino a 467 chilometri, offre maggiore libertà e riduce significativamente la necessità di ricarica. Che si tratti di strade di campagna o di autostrade, grazie alla tecnologia di ricarica rapida in corrente continua, la All-Electric Mini Countryman può ricaricare la batteria dal 10 all’80% in meno di 30 minuti.

L’esterno della All-Electric Mini Countryman esprime la sua personalità grazie a elementi di design unici e ottimizzazioni aerodinamiche. Un esempio particolarmente significativo è l’esclusivo allestimento Favoured Trim, che arricchisce il modello con dettagli curati, come la livrea Blazing Blue, il tetto e le calotte degli specchietti in argento brillante, oltre ai cerchi in lega da 20″ con design Windmill Spoke. Questo sottolinea l’aspetto dinamico e moderno della Mini Countryman.

Con un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cd) di soli 0,26, il design contribuisce significativamente all’efficienza e all’autonomia. All’interno, il display OLED centrale da 24 cm offre un’interfaccia intuitiva per gestire tutti i sistemi di infotainment e assistenza alla guida, permettendo la guida autonoma fino al livello 2 e garantendo al contempo il massimo della sicurezza e del comfort. Le innovazioni tecniche e l’avanzato inverter SiC si integrano perfettamente nel concetto complessivo del veicolo, ottimizzando così l’eccezionale efficienza del modello.