Alpine A390, la fastback elettrica che unisce sportività e versatilità

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Alpine lancia la A390, la cinque sport fastback completamente elettrica progettata per coniugare alte prestazioni e versatilità d’uso

ROMA – La nuova A390 segna un passaggio chiave nell’evoluzione di Alpine, ampliando la sua gamma oltre le sportive tradizionali come la Alpine A110. Si tratta di una sport fastback a cinque posti completamente elettrica, progettata per coniugare prestazioni elevate, comfort e versatilità d’uso quotidiano, anche in ambito familiare e professionale.

Interamente sviluppata e prodotta in Francia, la A390 introduce soluzioni tecniche avanzate come la trazione integrale con tre motori elettrici e il sistema Alpine Active Torque Vectoring, che ottimizza la distribuzione della coppia garantendo agilità e precisione di guida.

La versione GT, proposta a partire da 67.500 euro, offre 400 CV, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e un’autonomia fino a 557 km WLTP, mentre la più performante GTS arriva a 470 CV e scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi. Il design fastback unisce eleganza e dinamismo, con firma luminosa a LED, cerchi fino a 21 pollici e dettagli distintivi del marchio.

All’interno, materiali premium come Alcantara e pelle Nappa si affiancano a tecnologie di ultima generazione, tra cui il sistema audio Devialet e l’interfaccia digitale con Google integrato. Pensata per un utilizzo a 360 gradi, la A390 integra anche funzioni pratiche come la ricarica bidirezionale e sistemi avanzati di assistenza alla guida, rappresentando una sintesi riuscita tra DNA sportivo Alpine e mobilità elettrica contemporanea. La versione GT sarà disponibile all’apertura degli ordini, a partire da 67.500 euro, mentre la versione GTS sarà ordinabile, a partire da 78.000 euro. I primi veicoli saranno disponibili negli Alpine Store.