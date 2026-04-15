Tre versioni per la nuova Mercedes-Benz EQS, la berlina 100% elettrica

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Nasce la nuova Mercedes-Benz EQS, pronte tre versioni per la berlina completamente elettrica che introduce diverse novità tra cui un nuovo sistema operativo

ROMA – La nuova EQS, la prima berlina 100% elettrica della stella, si ripresenta oggi completamente rinnovata. Oltre un quarto dei componenti completamente riprogettato, aggiornato e perfezionato. Già ordinabile in Italia, la nuova EQS evolve la propria strategia di offerta passando da un unico allestimento a una gamma articolata attraverso tre versioni. Si tratta di Advanced, Advanced Plus e Premium con una nuova motorizzazione che rende il prezzo d’ingresso ancora più interessante.

Il listino della nuova ammiraglia elettrica della Stella parte, infatti, da 97.402 euro per la EQS 400 Advanced. Il cuore della nuova EQS è composto da una piattaforma elettrica di nuova generazione. Questa include tecnologia a 800 volt, nuovi sistemi di trazione sviluppati internamente, un cambio a due rapporti sull’asse posteriore principale, oltre a batterie di maggiore capacità con chimica delle celle ottimizzata.

Novità assoluta è anche l’introduzione del sistema operativo Mercedes-Benz (MB.OS), che trasforma la EQS in un compagno ancora più intelligente, capace di comprendere, anticipare ed evolvere insieme al conducente. MB.OS integra e gestisce ogni aspetto del veicolo. Questo supercomputer utilizza intelligenza artificiale (AI) e chip ad alte prestazioni ed è connesso al Mercedes-Benz Intelligent Cloud. Gli innovativi elementi degli interni creano una sensazione inconfondibile di comfort e accoglienza – il tipico “Welcome home” del marchio.

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Il nuovo riscaldamento delle cinture di sicurezza anteriori garantisce un piacevole tepore nelle giornate fredde, mentre le finiture in pioppo a poro aperto color antracite e le iconiche impunture “laurel” nelle tonalità macchiato beige e space grey richiamano l’emblema Mercedes-Benz, rafforzando la sensazione di sentirsi sempre arrivati a destinazione. Una delle innovazioni più significative della nuova EQS è il sistema steer-by-wire. Mercedes-Benz è il primo costruttore automobilistico tedesco a portare questa tecnologia nella produzione di serie, dimostrando ancora una volta come 140 anni di innovazione continuino a tracciare la strada verso il futuro dell’automobile.