Kia rinnova Xceed, più tecnologia, comfort e design per il crossover

2 minuti per la lettura

Kia presenta la nuova versione del crossover Xceed puntando su maggiore integrazione tecnologica, più comfort per i passeggeri e un design rivisto

FRANCOFORTE (GERMANIA) – Kia Europe presenta la nuova evoluzione di XCeed, il crossover del segmento C pensato per chi cerca stile, praticità e tecnologia in un’unica soluzione. Il modello adotta un design aggiornato in linea con la filosofia “Opposites United”, con esterni e interni completamente rinnovati, maggiore connettività, sistemi avanzati di assistenza alla guida e un comfort di marcia migliorato.

Con una gamma di motorizzazioni benzina e mild hybrid, Nuova XCeed punta a rafforzare la presenza del marchio nel mercato europeo più competitivo, offrendo una proposta versatile e orientata alle esigenze della mobilità urbana e quotidiana. “XCeed svolge un ruolo determinante nella strategia europea di Kia”, ha dichiarato Sjoerd Knipping, Chief Operating Officer di Kia Europe. “Come crossover distintivo nel segmento C, rafforza la nostra presenza nella più grande e competitiva categoria automobilistica europea. Con Nuova XCeed presentiamo una proposta convincente e ben bilanciata per clienti che apprezzano stile, versatilità e utilizzabilità quotidiana”. Il restyling coinvolge profondamente il design del veicolo.

La carrozzeria presenta un nuovo cofano, paraurti anteriori e posteriori ridisegnati, gruppi ottici aggiornati, nuovi cerchi in lega da 18 pollici e una firma luminosa più moderna. Il crossover mantiene dimensioni compatte e una posizione di guida rialzata. Migliora agilità e visibilità senza rinunciare alla praticità, grazie a una capacità di carico di 426 litri. Tra le novità cromatiche spicca la nuova tinta Morning Haze.

Anche l’abitacolo è stato aggiornato con una plancia ridisegnata, nuove finiture, volante rivisto e rivestimenti in Kia Tex nero. Il sistema Multimode Touch Display consente di gestire in modo intuitivo infotainment e climatizzazione, mentre il nuovo selettore del cambio migliora l’ergonomia complessiva.

Sul fronte tecnologico, Nuova XCeed integra un quadro strumenti digitale e un display centrale da 12,3 pollici. Entrambi compatibili con Kia Connect e con servizi cloud e controllo remoto tramite app. Debutta inoltre la Digital Key 2.0, che permette di utilizzare lo smartphone come chiave digitale insieme alla ricarica wireless.

Ampia la dotazione dedicata alla sicurezza e all’assistenza alla guida. Presenti sistemi come Highway Driving Assist, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, Rear Cross-traffic Collision-Avoidance Assist e Forward Collision-Avoidance Assist. Migliorati anche comfort e insonorizzazione grazie a interventi sulle sospensioni posteriori e sul contenimento di rumori e vibrazioni.

La gamma motori comprende il 1.0 T-GDI da 115 CV, disponibile con cambio manuale o doppia frizione a sette rapporti, e il 1.6 T-GDI da 150 CV con trasmissione automatica DCT. La produzione della nuova Kia XCeed inizierà il 29 maggio nello stabilimento di ilina, in Slovacchia.