Kia espande la gamma PV5 Passenger con la nuova configurazione a 7 posti

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Kia presenta ufficialmente la nuova configurazione a 7 posti della gamma PV5 Passenger che espande la gamma dei veicoli per trasporto persone

ROMA – Kia sta per estendere la propria gamma Platform Beyond Vehicle (PBV) con l’introduzione del PV5 Passenger nella nuova configurazione a 7 posti, progettata per soddisfare la crescente domanda di mobilità flessibile multi-passeggero. Il PV5 Passenger 7 posti è un veicolo nato per il trasporto persone completamente elettrico, altamente versatile e adatto per le funzioni più disparate: Viaggi familiari o in gruppo, Servizi di taxi, Trasferimenti aeroportuali, Navette commerciali, Altre applicazioni di mobilità condivisa. Espandendosi oltre la sua variante esistente a 5 posti, il PV5 Passenger sarà disponibile con tre file di sedili, offrendo comfort generoso e spazio per le gambe per tutti gli occupanti. Un’altezza di accesso ridotta di 399 mm, combinata con porte scorrevoli, garantisce un facile accesso alla seconda e terza fila.

La nuova configurazione dei sedili massimizza la flessibilità interna: Versione a 7 posti (configurazione 2-2-3) o 318 litri di capacità di carico posteriore o Fino a 785 litri con la terza fila abbattuta. La variante beneficia della piattaforma E-GMP.S di Kia a pavimento piatto, consentendo ampio spazio interno e spazio per le gambe ai migliori livelli della categoria (fino a 1.041 mm), spazio per la testa (fino a 1.la n076 mm) e larghezza alle spalle (fino a 1.732 mm). Essa supporta durabilità a lungo termine, modularità e connettività avanzata, inclusa l’integrazione con sistemi di gestione flotte.

Il PV5 Passenger con 7 posti offre oltre 390 km di autonomia (WLTP, in attesa di omologazione). Grazie all’elevata capacità di ricarica DC fino a 150 kW, la batteria può essere ricaricata dal 10 all’80 percento in meno di 30 minuti.

La porta di ricarica posizionata frontalmente aggiunge un ulteriore livello di praticità, consentendo di ricaricare il modello senza ostacolare l’accesso all’area di carico. Con Kia Charge, i clienti hanno accesso a un milione di punti di ricarica in 27 paesi europei. Il PV5 Passenger è inoltre dotato di funzionalità vehicle-to-load. La tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) di Kia consente ai veicoli elettrici di alimentare dispositivi esterni utilizzando una presa interna o esterna. “Siamo entusiasti di consentire a più passeggeri di godere del Kia PV5, che sarà disponibile con tre file di sedili. Questo veicolo versatile viene proposto per ampliare la qualità valoriale del PV5 nel suo segmento”, ha dichiarato Erhan Eren, Director PBV di Kia Europe. «Il PV5 ridefinisce ciò che clienti e passeggeri possono aspettarsi da un van elettrico. Massimizzando la flessibilità mentre offre comfort e spazio per tutti a bordo».

Il Kia PV5 Passenger presenta un concept di design fuori dagli schemi e futuristico, con elementi visivi forti e una finitura pulita e moderna. L’architettura del software offre aggiornamenti over-the-air e integrazione fluida con sistemi di flotta per uso commerciale. Il cockpit digitale intuitivo è centrato attorno a un display infotainment da 12,9 pollici e a un quadro strumenti digitale da 7,5 pollici. Previsto l’accesso a un ecosistema in espansione di app di terze parti tramite l’infotainment di bordo Kia e il mercato app Pleos.

Assetto e handling sono ottimizzati per il comfort, con miglior isolamento acustico, riduzione delle vibrazioni stradali e una messa a punto del telaio raffinata. Un raggio di sterzata ai vertici della categoria di 5,5 metri migliora la manovrabilità negli ambienti urbani. Rapporti di sterzo e trasmissione ottimizzati contribuiscono a ridurre l’affaticamento del conducente. Il modello presenta inoltre un pacchetto ai migliori livelli della categoria di sistemi avanzati di assistenza alla guida.

La gamma PV5 offre tipologie di carrozzeria flessibili che includono Cargo, Passenger, Chassis Cab, veicolo accessibile a sedia a rotelle(WAV), e le conversioni con cassone. La gamma PV5 ha già ricevuto un forte riconoscimento nel settore: PV5 Passenger “Family Car of the Year” (TopGear.com Awards 2026); PV5 Cargo International Van of the Year 2026. Il PV5 Cargo detiene inoltre il titolo GUINNESS WORLD RECORDS per “la maggiore distanza percorsa da un van elettrico leggero a batteria con carico massimo con una singola ricarica”, raggiungendo 693,38 chilometri.