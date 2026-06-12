Percorsi seriali

5 minuti per la lettura

Una serie dove ogni figura è scritta con la stessa attenzione che di solito si riserva ai protagonisti: “We are all trying here”, il k-drama lodato per il suo sguardo sull’invidia professionale.

Una piccola, eterna vertigine quella nel vedere film o serie tv che parlano di chi i film li scrive, li produce, prova a girarli. Si chiama in parte metacinema ma è di più. È un gioco di specchi che il cinema ama da sempre: pensiamo a 8½ di Fellini, al regista in crisi creativa che diventa lui stesso il soggetto del film; a Effetto notte di Truffaut, dichiarazione d’amore al set e ai suoi rituali; a Sunset Boulevard di Billy Wilder, dove uno sceneggiatore squattrinato finisce risucchiato da una diva in declino; fino a Barton Fink dei Coen o, in tempi più recenti, Mank di Fincher.

Ogni volta che il cinema si racconta dall’interno, accade qualcosa: cade una maschera, e con essa l’idea che fare storie sia un mestiere come un altro. In questa tradizione, da pochissimo, si è inserita una piccola gemma coreana arrivata su Netflix: Il nostro meglio è una miniserie in dodici episodi da circa settanta minuti l’uno, prodotta da SLL con Studio Flow e Studio Phoenix per JTBC, e disponibile dal 18 aprile. Non è uno dei migliori prodotti dell’anno. Per me è davvero di più.

UNA SCENEGGIATURA CHE POTREBBE DIVENTARE UN FILM

Al centro c’è Hwang Dong-man, interpretato da Koo Kyo-hwan: un aspirante regista che dopo vent’anni a inseguire il proprio film d’esordio ha toccato il fondo, e nel frattempo sopravvive come insegnate di regia e addetto al catering, coltivando un’invidia silenziosa per chiunque, intorno a lui, sembri avercela fatta – gli amici, i colleghi, le vecchie conoscenze dei tempi della scuola di cinema. Il suo cammino incrocia quello di Byeon Eun-ah (Go Youn-jung), una produttrice scoraggiata, donna intelligente e distante ma con una vita privata fatta di tensioni familiari e di una costante sensazione di essere sempre un passo indietro.

Da questo incontro improbabile parte un percorso di reciproco riconoscimento che è, allo stesso tempo, la storia di una sceneggiatura che forse riuscirà a diventare un film. Attorno a loro, una galleria di personaggi corali popola un racconto che è insieme commedia umana e meditazione sul fallimento creativo. Da quando l’uomo è uomo, ama le storie. Prima ancora di scoprire il fuoco, gli ominidi si sedevano in cerchio ad ascoltarsi a vicenda: il narratore della tribù era figura sacra, perché trasformava la paura in senso e il caos in memoria. Le pitture rupestri di Lascaux, sedicimila anni fa, già raccontavano cacce e bestie con una drammaturgia precisa: il prima, il durante, il dopo.

“WE ARE ALL TRYING HERE”, UN K-DRAMA CHE PARLA DI NOI

Da allora non abbiamo più smesso. Il nostro meglio è, in fondo, una serie su questo bisogno: su persone che hanno scelto le storie come mestiere e adesso devono fare i conti con il prezzo di quella scelta. Guardarla significa rimettersi nello stesso cerchio attorno al fuoco, con qualcuno che ci parla di noi. Ed è una serie che parla davvero di noi, anche se ambientata a migliaia di chilometri. L’invidia per chi sembra averla vinta più facilmente; il sospetto di essere rimasti indietro; il rovello di non sapere più se è il talento a mancarci o solo la fortuna; il modo in cui ci raccontiamo bugie gentili per andare avanti, sono i nodi che chiunque abbia provato a fare qualcosa di creativo, ma anche solo a vivere una vita adulta, riconosce al primo episodio.

Il vero miracolo di Il nostro meglio è la sceneggiatura, firmata da Park Hae-young, già autrice di alcuni dei k-drama più amati dell’ultimo decennio come My Mister. Qui la scrittura raggiunge un equilibrio che si vede di rado: la storia principale procede con il passo lento e sicuro di chi sa esattamente dove sta andando, ma sono soprattutto le back story dei personaggi secondari a colpire. Anche chi compare per due scene ha un proprio mondo, una ferita, un desiderio non detto.

UN K-DRAMA CHE SI SOFFERMA SULL’AMBIGUITA’ DELLE PERSONE

Nulla è messo lì per riempire: ogni figura è scritta con la stessa attenzione che di solito si riserva ai protagonisti, e quando uno dei comprimari prende il centro della scena ce ne accorgiamo perché era preparato da episodi. Questa è anche la cosa che rende la serie speciale, l’insieme di plot twist affiancato da riflessioni sull’essere umani. La struttura corale rifiuta il melodramma e il romance come gabbia resistendo alle conclusioni facili, mentre sceglie un tono da dark comedy.

Si sofferma invece sull’ambiguità di come le persone misurino i propri sforzi rispetto a quelli altrui, lasciando spazio al non detto, al gesto piccolo, all’osservazione laterale. È una sceneggiatura adulta, che fida sull’intelligenza di chi guarda. La recitazione è l’altro grande punto di forza. Koo Kyo-hwan, visto in Peninsula e D.P., costruisce un protagonista che cammina costantemente sul filo: potrebbe risultare insopportabile, e invece resta umano fino in fondo, anche nei momenti più meschini.

ALLA RICERCA DELLE FRAGILITA’ UMANE

Go Youn-jung, brava, con una bellezza espressiva davvero rara e fresca vincitrice di un premio come migliore attrice in Corea, gli risponde con una controparte di rara intelligenza emotiva, capace di dire molto con pochissimo. Ogni attore anche quando il copione gli concede di esagerare lo fa in parte, lasciando intuire che dietro l’eccesso c’è sempre una ragione precisa. È una qualità che attraversa tutto il cast: non c’è un solo interprete che sembri stare semplicemente “recitando un ruolo”. Tutti, anche nei comprimari minimi, abitano i loro personaggi. Su tutti però due personaggi: il fratello poeta-saldatore del protagonista e l’amico storico con cui c’è un rapporto-specchio di amore e odio. L’accoglienza è stata calorosa fin dall’esordio.

In patria la serie è stata indicata da Tatler Asia fra i migliori k-drama dell’anno, lodata per il suo sguardo corale e realistico sull’invidia professionale e sull’insoddisfazione lavorativa silenziosa che attraversa le città medie coreane. Io ho trovato davvero tanto di più. Ho trovato la capacità di andare a scavare nelle nostre fragilità di adulti, del sentirsi sempre imperfetti ed insicuri, nel non saper gestire la nostra rabbia ed i rapporti con gli altri. Qui si arriva a sentire che forse essere felici dipende molto da come ci accettiamo. Si tratta del vostro tempo attorno a un fuoco moderno, ad ascoltare qualcuno che sa davvero raccontare.