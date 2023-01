È morta a 54 anni Lisa Marie Presley

1 minuto per la lettura

LOS ANGELES – È morta, all’età di 54 anni, dopo essere stata ricoverata per un arresto cardiaco, Lisa Marie Presley. Ad annunciarne la scomparsa è stata la madre Priscilla.

Unica figlia di Elvis, esordì come cantante nel 2003 con l’album “To Whom It May Concern”. La figlia del re del rock era stata sposata con la star del Pop, Micheal Jackson e con l’attore Nicola Cage. Nel 2005 pubblicò il suo secondo cd, “Now What”.

Pochi giorni fa aveva partecipato alla cerimonia dei Golden Globes.

L’annuncio che è morta Lisa Marie Presley di è arrivato poche ore dopo il ricovero d’urgenza in ospedale. Fonti informate avevano riferito al sito Tmz che la donna era stata ricoverata in terapia intensiva in condizioni critiche e che le era stato applicato un pacemaker provvisorio dopo che aveva subito un arresto cardiaco.

Era stata la domestica a trovarla priva di sensi nel suo letto e poi l’ex marito, Danny Keough che vive con lei. Era rientrato dopo aver accompagnato i loro figli a scuola e aveva chiamato l’ambulanza.