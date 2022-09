Qmusic Settimana 37-2022 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

2 minuti per la lettura

Rimane quasi totalmente invariata la classifica di questa settimana numero 37. L’unico elemento che cambia le carte in tavola è un new entry in decima posizione.

La dolcezza del “Caramello” di Elettra Lamborghini, Rocco Hunt e Lola Indigo è oramai il vertice fisso di questa classifica. La hit estiva del trio più esplosivo si riconferma al primo posto.

Stabili e invariate, rimangono anche “Tropicana” dei Boomdabash con Annalisa che raggiunge al secondo posto e “La dolce vita” di Fedez, Tananai e Mara Sattei al terzo.

Non si muovono dalla quarta e quinta posizione anche Fred De Palma e Rhove, stabili rispettivamente con “Extasi” alla #4 e con “Shakerando” alla #5.

Al sesto posto si riconfermano i Pinguini Tattici Nucleari con “Giovani Wannabe” così come in settima posizione non si schiodano Kaleb di Masi, Sfera Ebbasta, RVFV & Omar Varela con “Hace calor (remix).

Ancora una riconferma per l’ottavo posto, si tratta di Tha Supreme feat. Lazza e Sfera Ebbasta con “S!r!”. Stabile anche lui, alla #9, Capo Plaza con “Capri Sun”.

A chiudere la classifica invece, finalmente una novità, a tutti gli effetti. L’unica nuova entrata della settimana, in decima posizione: “Mujer” di Icy Subzero.

LA CLASSIFICA COMPLETA

Caramello – Rocco Hunt, Elettra Lamborghini & Lola Indigo – 4.62 milioni di visualizzazioni Tropicana – Boomdabash & Annalisa – 3.52 milioni di visualizzazioni La dolce vita – Fedez, Tananai & Mara Sattei – 2.50 milioni di visualizzazioni Extasi – Fred De Palma – 2.18 milioni di visualizzazioni Shakerando – Rhove – 1.64 milioni di visualizzazioni Giovani Wannabe – Pinguini Tattici Nucleari – 1.56 milioni di visualizzazioni Hace Calor (remix) – Kaleb di Masi, Sfera Ebbasta, RVFV & Omar Varela – 1.47 milioni di visualizzazioni S!r! – Tha Supreme feat. Lazza & Sfera Ebbasta – 1.42 milioni di visualizzazioni Capri Sun – Capo Plaza – 1.33 milioni di visualizzazioni Mujer – Icy Subzero – 1.29 milioni di visualizzazioni

