Qmusic Settimana 52-2022 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

E’ Shiva a primeggiare in classifica questa settimana. Con “Non lo sai”, il rapper fresco di nuovo album guadagna una posizione e sale dalla #2 alla #1. Posizione in più anche per Annalisa che con “Bellissima” sale dal terzo al secondo posto.

L’aria natalizia di Mariah Carey sale sul terzo gradino del podio, con “All i want for Christmas” anche lei guadagna una posizione. Due posizioni in più invece per Geolier che con “Chiagne” featuring Lazza e Takagi & Ketra passa dalla #6 alla #4.

Riconferma alla numero 5 per i Maneskin con “The loneliest” mentre al sesto posto troviamo una rimonta: “Quevedo: Bzrp Music Session: Vol.52” di Bizarrap & Quevedo che guadagnano 3 posizioni e passano dalla #9 alla #6.

Altra riconferma in settima posizione: “Caramello” di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo. Altra ventata natalizia con gli Wham! che salgono di due gradini con “Last Christmas” e passano dal decimo all’ottavo posto.

Perde una posizione Shiva, ancora una volta in classifica, con “Halleluja” featuring Sfera Ebbasta, che scende dalla #8 alla #9. Ultimo posto invece per Irama, che con “Ali” entra di diritto in top ten e piazzandosi in decima posizione.

LA CLASSIFICA COMPLETA

Non lo sai – Shiva – 2.18 milioni di visualizzazioni Bellissima – Annalisa – 1.71 milioni di visualizzazioni All i want for Christmas is you – Mariah Carey – 1.58 milioni di visualizzazioni Chiagne – Geolier ft. Lazza, Takagi & Ketra – 1.34 milioni di visualizzazioni The loneliest – Måneskin – 1.29 milioni di visualizzazioni Quevedo: Bzrp Music Session: Vol.52 – Bizarrap & Quevedo – 1.28 milioni di visualizzazioni Caramello – Rocco Hunt, Elettra Lamborghini & Lola Indigo – 1.27 milioni di visualizzazioni Last Christmas – Wham! – 1.21 milioni di visualizzazioni Alleluia – Shiva feat. Sfera Ebbasta – 1.12 milioni di visualizzazioni Ali – Irama – 1.11 milioni di visualizzazioni

