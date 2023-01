Qmusic Settimana 1-2023 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

2 minuti per la lettura

Anche questa settimana è Shiva ad occupare il vertice della prima Qmusic chart dell’anno 2023. Con “Non lo sai”, il rapper fresco di nuovo album si riconferma al primo posto. Le feste non sono ancora finite e per questo motivo, al secondo posto ritorna Mariah Carey che con “All I want for Christmas is you”, scavalca un gradino salendo dalla #3 alla #2.

Posizione in meno invece per Annalisa che con “Bellissima” scende dal secondo al terzo gradino del podio. La seguono gli Wham! con “Last Christmas” che, complice l’aria natalizia, guadagnano 4 posizioni e passano dunque dalla #8 alla #4.

Dal Natale all’estate è un attimo! E chi, emblema dell’estate 2022, non ha mai lasciato la top ten sono Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo che con “Caramello” – in classifica da 28 settimane – guadagnano due posizioni e passano dal settimo al quinto posto. Stabile invece in sesta posizione “Quevedo: Bzrp Music Session: Vol.52” di Bizarrap & Quevedo.

Perde tre posizioni Geolier; “Chiagne”, il featuring con Lazza e Takagi & Ketra, questa settimana sscende dal quarto al settimo posto. Stessa sorte per i Maneskin, anche per loro tre posizioni in meno e così, “The loneliest” passa dalla #5 alla #8.

Ventata estiva anche al nono posto dove si piazzano i Boomdabash e Annalisa con “Tropicana” che rientrano in top ten questa settimana. Così come l’ha aperta, chiude anche la classifica Shiva, stavolta con “Halleluja” featuring Sfera Ebbasta, che scende dalla #9 alla #10 perdendo una posizione.

La Curiosità: Mariah Carey, con All I want for Christmas is you, brano cult del periodo natalizio dal 1994, è rimasta, dal 2022 ad oggi, nella classifica generale della musica più vista e ascoltata su YouTube per ben 51 settimane. Praticamente, non è mai andata via (occupando almeno una delle 100 posizioni) dal Natale scorso. Sorte simile anche quella degli Wham! che con “Last Christmas” sono invece in classifica generale (in una delle 100 posizioni) da ben 42 settimane.

LA CLASSIFICA COMPLETA

Non lo sai – Shiva – 2.74 milioni di visualizzazioni All i want for Christmas is you – Mariah Carey – 2.04 milioni di visualizzazioni Bellissima – Annalisa – 1.80 milioni di visualizzazioni Last Christmas – Wham! – 1.80 milioni di visualizzazioni Caramello – Rocco Hunt, Elettra Lamborghini & Lola Indigo – 1.61 milioni di visualizzazioni Quevedo: Bzrp Music Session: Vol.52 – Bizarrap & Quevedo – 1.50 milioni di visualizzazioni Chiagne – Geolier ft. Lazza, Takagi & Ketra – 1.29 milioni di visualizzazioni The loneliest – Måneskin – 1.22 milioni di visualizzazioni Tropicana – Boomdabash & Annalisa – 1.13 milioni di visualizzazioni Alleluia – Shiva feat. Sfera Ebbasta – 1.12 milioni di visualizzazioni

