Qmusic Settimana 5-2023 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

Tranne che per una salita e due discese nella prima parte della classifica, la Q music chart di questa settimana rimane esattamente invariata. Stabile in prima posizione c’è Shakira con Bizarrap in “Shakira”. Il dissing con Piquè continua ad esaltare gli ascoltatori.

Guadagna tre posizioni e sale dalla #5 alla #2 Miley Cyrus con “Flowers”, anche questo un brano “dedicato” ad un ex. Sul terzo gradino del podio invece, rimane stabile Shiva con “Non lo sai”, oramai spodestato dalla sua prima posizione dove è rimasto per 7 settimane.

Perdono due posizioni Guè, Anna e Sfera Ebbasta con la loro “Cookies n’ cream” e scivolano dal secondo al quarto posto. Anche per Annalisa con “Bellissima” una discesa: con una posizione in meno, passa dalla #4 alla #5.

Da qui in poi la classifica rimane completamente invariata. Stabile in sesta posizione Geolier con “X caso” featuring Sfera Ebbasta. Così come non si schioda dalla settima posizione anche questa settimana Bizarrap, stavolta con Quevedo, in “Quevedo: Bzrp Music Session: Vol.52”.

Riconferma anche alla #8 dove ritroviamo Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo con “Caramello”. In nona posizione ancora una volta Geolier, ancora una volta una riconferma. Si tratta però del singolo “Chiagne”, featuring Lazza e Takagi & Ketra.

A chiudere la classifica, Medy featuring Capo Plaza, con “Arai” che si piazza, stabile anche questa settimana, al decimo posto.

La Curiosità: E’ guerra aperta tra Shakira e Piquè. La cantante colombiana, scoperto il tradimento del marito, ha chiesto il divorzio e rilasciato una canzone in cui lo cita (ben 18 volte) senza nominarlo ma screditandolo palesemente. Frase emblematica del brano, dal titolo “Shakira” è «hai scambiato una Ferrari con una Twingo». E dopo vari punzecchiamenti tra i due, ecco che Piquè si è presentato negli studi di Twich, proprio al volante di una Twingo.

LA CLASSIFICA COMPLETA

Shakira – Bizarrapp & Shakira – 3.98 milioni di visualizzazioni Flowers – Miley Cyrus – 2.76 milioni di visualizzazioni Non lo sai – Shiva – 1.86 milioni di visualizzazioni Cookies ‘n cream – Guè, Anna & Sfera Ebbasta – 1.83 milioni di visualizzazioni Bellissima – Annalisa – 1.75 milioni di visualizzazioni X caso – Geolier – 1.46 milioni di visualizzazioni Quevedo: Bzrp Music Session: Vol.52 – Bizarrap & Quevedo – 1.34 milioni di visualizzazioni Caramello – Rocco Hunt, Elettra Lamborghini & Lola Indigo – 1.25 milioni di visualizzazioni Chiagne – Geolier ft. Lazza, Takagi & Ketra – 1.08 milioni di visualizzazioni Arai – Medy feat. Capo Plaza – 1.04 milioni di visualizzazioni

