INDICE DEI CONTENUTI
- 1 COS’È LA SHAKEN BABY SYNDROME NOTA COME SINDROME DEL BAMBINO SCOSSO?
- 2 L’ITALIA SI ILLUMINA DI ARANCIONE
- 3 UNA RETE NAZIONALE SENZA PRECEDENTI PER SENSIBILIZZARE CONTRO LA SINDROME DEL BAMBINO SCOSSO
- 4 SINDROME DEL BAMBINO SCORSSO: LA LISTA COMPLETA DEGLI INFOPOINT IN ITALIA
- 4.1 Abruzzo
- 4.2 Basilicata
- 4.3 Calabria
- 4.4 Campania
- 4.5 sindrome del bambino scosso infopoint anche in Emilia-Romagna
- 4.6 Friuli Venezia Giulia
- 4.7 Lazio
- 4.8 Liguria
- 4.9 Lombardia
- 4.10 Marche
- 4.11 Molise
- 4.12 Piemonte
- 4.13 Puglia
- 4.14 Sardegna
- 4.15 Sicilia
- 4.16 Toscana
- 4.17 Trentino Alto Adige
- 4.18 Umbria
- 4.19 Valle d’Aosta
- 4.20 Veneto
L’11 e 12 aprile 2026 tornano le giornate contro la Sindrome del Bambino Scosso: 150 città piazze e monumenti arancioni per prevenire gravi traumi.
ROMA – Sabato 11 e domenica 12 aprile tornano le Giornate Nazionali di prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso. Un appuntamento cruciale che vede scendere in campo Terre des Hommes e la SIMEUP (Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica), insieme a una vasta rete di istituzioni sanitarie e associazioni, per combattere una delle forme più gravi e spesso inconsapevoli di maltrattamento infantile. L’iniziativa toccherà oltre 150 città in tutte le 20 regioni italiane, portando informazione e sensibilizzazione nei luoghi della quotidianità: piazze, ospedali, ambulatori, farmacie e persino sui traghetti verso le Isole Eolie.
COS’È LA SHAKEN BABY SYNDROME NOTA COME SINDROME DEL BAMBINO SCOSSO?
La Sindrome del Bambino Scosso è una grave forma di trauma cerebrale causata dallo scuotimento violento di un neonato. Spesso, questo gesto estremo avviene come reazione al pianto inconsolabile del bambino, da parte di genitori o caregiver esasperati e ignari delle tragiche conseguenze.
Obiettivo della campagna è spiegare che lo scuotimento può causare danni cerebrali permanenti, cecità o morte. Esistono strategie per gestire il pianto e lo stress del neonato. La prevenzione è possibile attraverso la corretta informazione.
L’ITALIA SI ILLUMINA DI ARANCIONE
Per sostenere visivamente la causa, durante le serate dell’11 e 12 aprile, i principali monumenti italiani si tingeranno di arancione. Tra i simboli che hanno aderito figurano: La Mole Antonelliana di Torino e la Torre di Pisa. Il Palazzo della Gran Guardia a Verona e il Castello di Crotone. Le Torri di Kenzo (Regione Emilia Romagna) e la sede nazionale dell’Ordine dei Medici a Roma.
UNA RETE NAZIONALE SENZA PRECEDENTI PER SENSIBILIZZARE CONTRO LA SINDROME DEL BAMBINO SCOSSO
Il successo dell’iniziativa poggia su una solida alleanza tra medici, infermieri e volontari. Quest’anno, al fianco di SIP, ANPAS, FIMP e la Rete Ospedaliera contro il Maltrattamento, si sono uniti nuovi importanti partner come la FNOPI (Infermieri). Si è aggiunta anche l’ACP (Associazione culturale pediatri), l’AIMI (Massaggio Infantile). E numerose sedi di Federfarma, che diffonderanno materiali video e informativi nelle farmacie. La campagna gode inoltre del supporto editoriale di Rai Per la Sostenibilità – ESG, garantendo una diffusione capillare del messaggio su tutto il territorio nazionale.
SINDROME DEL BAMBINO SCORSSO: LA LISTA COMPLETA DEGLI INFOPOINT IN ITALIA
Abruzzo
- Avezzano – Piazza Risorgimento
- Chieti – Piazza Sirena, Francavilla al Mare (CH)
- L’aquila – Piazza Duomo
- Lanciano – pediatria Presso Ospedale “F Renzetti”, via del Mare 1
- Pescara – Sala Consilare Comune di Pescara, Piazza Italia
- Pescara – Centro Mammamamma, viale Muzzi 15
- Pineto – Largo Sant’Agnese a Pineto
- Teramo – Pronto Soccorso Pediatrico, Ospedale G. Mazzini, Piazza Italia
- Vasto – Rotonda di Vasto marina, Via San Camillo De Lellis 12
Basilicata
- Latronico – piazza Umberto 1°
- Palazzo San Gervasio – Piazzale Vincenzo D’Errico
- Picerno – Piazza Plebiscito
- Pisticci (MT) – piazza Umberto I
- Potenza – piazza Prefettura
- Venosa (PZ) – Via Tangorra Venosa
Calabria
- Belvedere Maritimo (CS) – Museo del Mare, Via Capo Tirone
- Bova Marina (RC) – Biblioteca Comunale, piazza municipio Bova Marina
- Catanzaro – Neonatologia Ospedale Renato Dulbecco, Viale Pio X, 83
- Catanzaro – Municipio Palazzo Nobili, Via Giovanni Jannoni, 68
- Cetraro (CS) – Pediatria Ospedale Gino Iannelli, Località Testa
- Crotone – Teatro Comunale Vincenzo Scaramuzza via Ercole Scalfaro
- Crotone – Neonatologia Ospedale S Giovanni di Dio, Largo Bologna 5
- Grifalco (CZ) – Studio pediatrico, via Milano 81
- Locri (RC) – Pediatria Ospedale di Locri
- Paola (CS) – Piazza del Popolo
- Polistena (RC) – Ospedale Polistena, via Montegrappa 89024
Campania
- Alvignano – Piazza Notarpaoli
- Apice – Piazza della Ricostruzione
- Ariano Irpino – Piazza Garibaldi
- Avellino – Piazzetta Biagio Agnes, via contrada amoretta
- Aversa – Ospedale San Giuseppe Moscati, via Antonio Gramsci 1
- Benevento – Ospedale San Pio, Via Pacevecchia 57
- Casandino (NA) – Farmacia Vivo via Sac Don Domenico D’Angelo 27
- Caserta – Ospedale Moscati Aversa, UOC Neonatologia e Pediatria e UOC Pediatria e PS pediatrico, Via Antonio Gramsci 1
- Castellammare – Ospedale San Leonardo, viale Europa
- Cercola (NA) – Ambulatorio, via Europa 13
- Frattamaggiore (NA) – Ospedale San Giovanni di Dio, Via Papa Giovanni XXIII 165
- Marcianise – Neonatologia e Pediatria Ospedale di Marcianise, Via Santella
- Napoli – via Luca Giordano
- Napoli – Ospedale Santobono, Via della Croce Rossa 8
- Salerno – Studio pediatrico, viale Richard Wagner 69/71
- Santa Maria Capua Vetere – Ambulatorio pediatrico
- Vico Equense – Nuovo Ospedale unico della penisola sorrentina, via Caccioppoli 4
sindrome del bambino scosso infopoint anche in Emilia-Romagna
- Bologna – piazza Maggiore e piazza del Nettuno
- Cavezzo (MO) – Piazza Don Zucchi 8
- Cesena – Pediatria di comunità e consultorio familiare, Piazza Anna Magnani 146
- Fidenza – Presidio Ospedaliero di Vaio, Via Don Enrico Tincati 5
- Lugo (RA) – Centro Commerciale Il Globo, via Foro Boario 30
- Modena – Piazza Mazzini
- Parma – Ingresso Nuovo Ospedale dei Bambini Pietro Barilla, Via Abbeveratoia 4/A
- Parma – Piazza Garibaldi
- Pavullo nel Frignano – Atrio Ospedale di Pavullo nel Frignano, Via Suore di S. Giuseppe Benedetto Cottolengo 5
- Piacenza – Centro commerciale Il Gotico via Emilia Parmense 151
- Piove di Sacco – via Roma
- Ventasso (RE) – sede Anpas, Via Giovan Battista Canedoli 18, Busana
Friuli Venezia Giulia
- Latisana (UD) – Atrio Ospedale di Latisana, via Sabbionera 45
- Trieste – Centro della salute delle bambine e dei bambini, Via Nicolò de Rin 19
- Villesse (GO) – Centro Commerciale Tiare, Località Maranuz 2
Lazio
- Pontecorvo – Casa della Salute, Via San Giovanni Battista
- Roma – Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Viale di San Paolo 15
- Roma – diffusione materiali in ambulatori, pediatrie e medici di famiglia
Liguria
- Genova – Ospedale Gaslini, Via Gerolamo Gaslini 5
- Lerici – Rotonda Vassallo
Lombardia
- Arluno – piazza Pozzobonelli
- Brescia – Pronto Soccorso pediatrico Ospedale dei Bambini, piazzale Spedali Civili 1
- Busto Arsizio – Pediatria Ospedale di Busto Arsizio, Via Arnaldo da Brescia 1
- Carate Brianza – Neonatologia Ospedale Vittorio Emanuele III, via Mosè Bianchi 9
- Como – Punto nascita Ospedale Valduce, Via Dante 11
- Crema – Pediatria Ospedale Maggiore di Crema, Largo Ugo Dossena 2
- Cremona – Pediatria Ospedale Maggiore, viale Concordia 1
- Desenzano – Ospedale di Desenzano, Località Montecroce
- Desio – Neonatologia Ospedale Pio XI, via Giuseppe Mazzini 1
- Erba – Pediatria Ospedale di Erba, Via Fatebenefratelli 20
- Gallarate – Pronto Soccorso pediatrico Ospedale di Gallarate, Via Eusebio Pastori 2
- Garbagnate Milanese (MI) – Pediatria Ospedale di Garbagnate Milanese, Viale Forlanini 95
- Introbio – Zona Pista ciclabile, via Caraletta
- Legnano – Ospedale di Legnano, via Papa Giovanni Paolo II
- Lodi – Pediatria Ospedale di Lodi, Viale Savoia 1
- Melzo – Pediatria Ospedale di Melzo, Via Volontari del Sangue 5
- Milano – Pronto Soccorso pediatrico De Marchi, IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Via Commenda 9
- Milano – Pediatria Ospedale San Carlo, via Pio II 3
- Milano – Pediatria Ospedale San Raffaele, Via Olgettina 60
- Milano – Terapia intensiva neonatale Ospedale Macedonio Melloni, via Macedonio Melloni 52
- Monza – piazza Roma e piazza San Paolo
- Pavia – Clinica Pediatrica e Neonatologia, Policlinico San Matteo, Viale Camillo Golgi 19
- Rho – Neonatologia e Terapia subIntensiva Neonatale, Presidio Ospedaliero di Rho, Corso Europa 250
- Sesto San Giovanni – Ostetricia e Ginecologia Ospedale di Sesto San Giovanni, Viale G. Matteotti 83
- Seriate – Pediatria Ospedale Bolognini via Paderno 21
- Tradate – Pediatria e Nido Ospedale Galmarini, Via Angelo Zanaboni 1
- Varese – Ospedale Filippo Del Ponte, Via Del Ponte 19
- Vigevano – Pediatria Ospedale Civile, Corso Milano 19
- Vimercate – Pediatria Ospedale di Vimercate, Via Santi Cosma e Damiano 10
- Vimercate – Neonatologia Ospedale di Vimercate, via Santi Cosma e Damiano 10
- Voghera – Reparto di Pediatria Ospedale Civile di Voghera, Via Volturno 14
Marche
- Porto Sant’Elpidio – Croce Verde, Via del Palo 10
Molise
- Campobasso – Piazza Municipio
- Isernia – Reparto Pediatria Ospedale, via S. Ippolito 1
- Termoli – Piazza Monumento, Piazza Vittorio Veneto 39G
Piemonte
- Alba – piazza Ferrero
- Alessandria – piazzetta della Lega Lombarda
- Bra – via Cavour
- Cirié – Pediatria e Neonatologia, Via Battitore 7/9
- Chivasso – Pediatria Ospedale via Paolo Regis 42
- Ivrea – Pediatria Ospedale piazza Credenza 2
- Mondovì – Fiera di Primavera, Corso Statuto
- Novara – Piazza Duomo
- Novara – Centro per le Famiglie, Via della Riotta 19/D
- Pinerolo – Pediatria Ospedale Agnelli, Via Brigata Cagliari 39
- Torino – Piazza Castello
- Torino – Ospedale infantile Regina Margherita, Piazza Polonia 94
Puglia
- Bari – piazza Umberto
- Bari – Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, Via Amendola 207
- Cellamare (BA) – Piazza Don Bosco
- Foggia – Centro Commerciale Mongolfiera, Viale degli Aviatori 126
- Gravina in Puglia – Piazza Plebiscito
- Mattinata (Foggia) – Farmacie
- San Giovanni Rotondo (FG) – Pediatria Poliambulatorio Giovanni Paolo II, Viale Cappuccini 1
- Spinazzola – piazza San Sebastiano
Sardegna
- Cagliari – Aula Atza, Ospedale San Michele ARNAS G. Brotzu, piazzale Ricchi 1
- Nuoro – Pediatria Ospedale San Francesco, Via Mannironi 52
Sicilia
- Agrigento – piazza Cavour
- Avola – Piazza Umberto I
- Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – Parco Urbano Maggiore La Rosa e Piazza delle Ancore
- Canicattì (AG) – Pediatria e Neonatologia Ospedale Barone Lombardo, Via Giudice Antonio Saetta
- Casa Santa Erice (Trapani) – Pediatria Ospedale Sant’Antonio, Via Cosenza 80
- Catania – Via Etnea 286
- Lentini (SR) – Presidio Ospedaliero Lentini ASP Siracusa, Contrada Colle Roggio
- Lipari (ME) – Hotel Mea, via Paolo Borsellino e Giovanni Falcone
- Messina – Baby Park Trocadero via Consolare Pompea
- Milazzo (ME) – Ospedale Fogliani, Contrada Villaggio Grazia
- Palermo – Parco della Salute, Foro Italico Umberto I 1
- Sciacca (AG) – Pediatria Ospedale di Sciacca, Via Pompei
- Spadafora – Palazzetto dello Sport, Via Lavatoio-Verdesca
- Trapani – Neonatologia e Pediatria, Via Cosenza 82
Toscana
- Empoli – Hall di Ingresso Ospedale San Giuseppe, Viale Boccaccio 50053
- Firenze – Ospedale Meyer IRCCS, Via Gaetano Pieraccini 24
- Firenze – Giardini Niccolò Galli, Campo di Marte
- Foiano della Chiana (AR) – Outlet Valdichiana, Località Farniole
- Follonica – Supermercato COOP, Via Mario Chirici
- Lamporecchio – Piazza IV Novembre
- Massa (MS) – Neonatologia e Pediatria Ospedale Apuane-Lunigiana, Viale E. Mattei 29
- Monteroni d’Arbia – sede Anpas, via IV Novembre 147
- Pescia – Istituto Tecnico Agrario Statale, viale Ricciano 5
- Pisa – Piazza XX Settembre
- San Rocco a Pilli (Sovicille – SI) – Piazza degli Alunni
- Siena – Pediatria Ospedale Santa Maria alle Scotte, Viale Mario Bracci 16
Trentino Alto Adige
- Silandro – Zona pedonale
Umbria
- Foligno – Asilo nido Prato Smeraldo, Via Ugolino di Gisberto
- Perugia – Terapia Intensiva Neonatale, Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia, piazzale Giorgio Meneghini
- Tavernelle di Panicale (PG) – Farmacia Comunale
- Terni – Azienda Ospedaliera Terni Pediatria, Viale Tristano di Joannuccio
Valle d’Aosta
- Saint Vincent (AO) – Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto
Veneto
- Adria (Rovigo) – Piazzetta San Nicola
- Bassano del Grappa – Ospedale di Bassano del Grappa, Via dei Lotti 40
- Cavallino Treporti – Supermercato Punta Gialla e Piazza a Treporti
- Mestre – Farmacia Centrale, Piazza Ferretto 92
- Padova – Palazzo Moroni, Via del Municipio 1
- Rovigo – Ospedale di Trecenta, viale Ugo Grisetti 265
- Treviso – piazza (da confermare)
- Verona – Piazza Vittorio Veneto
- Verona – Pronto Soccorso pediatrico
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