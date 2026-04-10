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L’11 e 12 aprile 2026 tornano le giornate contro la Sindrome del Bambino Scosso: 150 città piazze e monumenti arancioni per prevenire gravi traumi.

ROMA – Sabato 11 e domenica 12 aprile tornano le Giornate Nazionali di prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso. Un appuntamento cruciale che vede scendere in campo Terre des Hommes e la SIMEUP (Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica), insieme a una vasta rete di istituzioni sanitarie e associazioni, per combattere una delle forme più gravi e spesso inconsapevoli di maltrattamento infantile. L’iniziativa toccherà oltre 150 città in tutte le 20 regioni italiane, portando informazione e sensibilizzazione nei luoghi della quotidianità: piazze, ospedali, ambulatori, farmacie e persino sui traghetti verso le Isole Eolie.

COS’È LA SHAKEN BABY SYNDROME NOTA COME SINDROME DEL BAMBINO SCOSSO?

La Sindrome del Bambino Scosso è una grave forma di trauma cerebrale causata dallo scuotimento violento di un neonato. Spesso, questo gesto estremo avviene come reazione al pianto inconsolabile del bambino, da parte di genitori o caregiver esasperati e ignari delle tragiche conseguenze.

Obiettivo della campagna è spiegare che lo scuotimento può causare danni cerebrali permanenti, cecità o morte. Esistono strategie per gestire il pianto e lo stress del neonato. La prevenzione è possibile attraverso la corretta informazione.

L’ITALIA SI ILLUMINA DI ARANCIONE

Per sostenere visivamente la causa, durante le serate dell’11 e 12 aprile, i principali monumenti italiani si tingeranno di arancione. Tra i simboli che hanno aderito figurano: La Mole Antonelliana di Torino e la Torre di Pisa. Il Palazzo della Gran Guardia a Verona e il Castello di Crotone. Le Torri di Kenzo (Regione Emilia Romagna) e la sede nazionale dell’Ordine dei Medici a Roma.

UNA RETE NAZIONALE SENZA PRECEDENTI PER SENSIBILIZZARE CONTRO LA SINDROME DEL BAMBINO SCOSSO

Il successo dell’iniziativa poggia su una solida alleanza tra medici, infermieri e volontari. Quest’anno, al fianco di SIP, ANPAS, FIMP e la Rete Ospedaliera contro il Maltrattamento, si sono uniti nuovi importanti partner come la FNOPI (Infermieri). Si è aggiunta anche l’ACP (Associazione culturale pediatri), l’AIMI (Massaggio Infantile). E numerose sedi di Federfarma, che diffonderanno materiali video e informativi nelle farmacie. La campagna gode inoltre del supporto editoriale di Rai Per la Sostenibilità – ESG, garantendo una diffusione capillare del messaggio su tutto il territorio nazionale.

SINDROME DEL BAMBINO SCORSSO: LA LISTA COMPLETA DEGLI INFOPOINT IN ITALIA

Abruzzo

Avezzano – Piazza Risorgimento

Chieti – Piazza Sirena, Francavilla al Mare (CH)

L’aquila – Piazza Duomo

Lanciano – pediatria Presso Ospedale “F Renzetti”, via del Mare 1

Pescara – Sala Consilare Comune di Pescara, Piazza Italia

Pescara – Centro Mammamamma, viale Muzzi 15

Pineto – Largo Sant’Agnese a Pineto

Teramo – Pronto Soccorso Pediatrico, Ospedale G. Mazzini, Piazza Italia

Vasto – Rotonda di Vasto marina, Via San Camillo De Lellis 12

Basilicata

Latronico – piazza Umberto 1°

Palazzo San Gervasio – Piazzale Vincenzo D’Errico

Picerno – Piazza Plebiscito

Pisticci (MT) – piazza Umberto I

Potenza – piazza Prefettura

Venosa (PZ) – Via Tangorra Venosa

Calabria

Belvedere Maritimo (CS) – Museo del Mare, Via Capo Tirone

Bova Marina (RC) – Biblioteca Comunale, piazza municipio Bova Marina

Catanzaro – Neonatologia Ospedale Renato Dulbecco, Viale Pio X, 83

Catanzaro – Municipio Palazzo Nobili, Via Giovanni Jannoni, 68

Cetraro (CS) – Pediatria Ospedale Gino Iannelli, Località Testa

Crotone – Teatro Comunale Vincenzo Scaramuzza via Ercole Scalfaro

Crotone – Neonatologia Ospedale S Giovanni di Dio, Largo Bologna 5

Grifalco (CZ) – Studio pediatrico, via Milano 81

Locri (RC) – Pediatria Ospedale di Locri

Paola (CS) – Piazza del Popolo

Polistena (RC) – Ospedale Polistena, via Montegrappa 89024

Campania

Alvignano – Piazza Notarpaoli

Apice – Piazza della Ricostruzione

Ariano Irpino – Piazza Garibaldi

Avellino – Piazzetta Biagio Agnes, via contrada amoretta

Aversa – Ospedale San Giuseppe Moscati, via Antonio Gramsci 1

Benevento – Ospedale San Pio, Via Pacevecchia 57

Casandino (NA) – Farmacia Vivo via Sac Don Domenico D’Angelo 27

Caserta – Ospedale Moscati Aversa, UOC Neonatologia e Pediatria e UOC Pediatria e PS pediatrico, Via Antonio Gramsci 1

Castellammare – Ospedale San Leonardo, viale Europa

Cercola (NA) – Ambulatorio, via Europa 13

Frattamaggiore (NA) – Ospedale San Giovanni di Dio, Via Papa Giovanni XXIII 165

Marcianise – Neonatologia e Pediatria Ospedale di Marcianise, Via Santella

Napoli – via Luca Giordano

Napoli – Ospedale Santobono, Via della Croce Rossa 8

Salerno – Studio pediatrico, viale Richard Wagner 69/71

Santa Maria Capua Vetere – Ambulatorio pediatrico

Vico Equense – Nuovo Ospedale unico della penisola sorrentina, via Caccioppoli 4

sindrome del bambino scosso infopoint anche in Emilia-Romagna

Bologna – piazza Maggiore e piazza del Nettuno

Cavezzo (MO) – Piazza Don Zucchi 8

Cesena – Pediatria di comunità e consultorio familiare, Piazza Anna Magnani 146

Fidenza – Presidio Ospedaliero di Vaio, Via Don Enrico Tincati 5

Lugo (RA) – Centro Commerciale Il Globo, via Foro Boario 30

Modena – Piazza Mazzini

Parma – Ingresso Nuovo Ospedale dei Bambini Pietro Barilla, Via Abbeveratoia 4/A

Parma – Piazza Garibaldi

Pavullo nel Frignano – Atrio Ospedale di Pavullo nel Frignano, Via Suore di S. Giuseppe Benedetto Cottolengo 5

Piacenza – Centro commerciale Il Gotico via Emilia Parmense 151

Piove di Sacco – via Roma

Ventasso (RE) – sede Anpas, Via Giovan Battista Canedoli 18, Busana

Friuli Venezia Giulia

Latisana (UD) – Atrio Ospedale di Latisana, via Sabbionera 45

Trieste – Centro della salute delle bambine e dei bambini, Via Nicolò de Rin 19

Villesse (GO) – Centro Commerciale Tiare, Località Maranuz 2

Lazio

Pontecorvo – Casa della Salute, Via San Giovanni Battista

Roma – Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Viale di San Paolo 15

Roma – diffusione materiali in ambulatori, pediatrie e medici di famiglia

Liguria

Genova – Ospedale Gaslini, Via Gerolamo Gaslini 5

Lerici – Rotonda Vassallo

Lombardia

Arluno – piazza Pozzobonelli

Brescia – Pronto Soccorso pediatrico Ospedale dei Bambini, piazzale Spedali Civili 1

Busto Arsizio – Pediatria Ospedale di Busto Arsizio, Via Arnaldo da Brescia 1

Carate Brianza – Neonatologia Ospedale Vittorio Emanuele III, via Mosè Bianchi 9

Como – Punto nascita Ospedale Valduce, Via Dante 11

Crema – Pediatria Ospedale Maggiore di Crema, Largo Ugo Dossena 2

Cremona – Pediatria Ospedale Maggiore, viale Concordia 1

Desenzano – Ospedale di Desenzano, Località Montecroce

Desio – Neonatologia Ospedale Pio XI, via Giuseppe Mazzini 1

Erba – Pediatria Ospedale di Erba, Via Fatebenefratelli 20

Gallarate – Pronto Soccorso pediatrico Ospedale di Gallarate, Via Eusebio Pastori 2

Garbagnate Milanese (MI) – Pediatria Ospedale di Garbagnate Milanese, Viale Forlanini 95

Introbio – Zona Pista ciclabile, via Caraletta

Legnano – Ospedale di Legnano, via Papa Giovanni Paolo II

Lodi – Pediatria Ospedale di Lodi, Viale Savoia 1

Melzo – Pediatria Ospedale di Melzo, Via Volontari del Sangue 5

Milano – Pronto Soccorso pediatrico De Marchi, IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Via Commenda 9

Milano – Pediatria Ospedale San Carlo, via Pio II 3

Milano – Pediatria Ospedale San Raffaele, Via Olgettina 60

Milano – Terapia intensiva neonatale Ospedale Macedonio Melloni, via Macedonio Melloni 52

Monza – piazza Roma e piazza San Paolo

Pavia – Clinica Pediatrica e Neonatologia, Policlinico San Matteo, Viale Camillo Golgi 19

Rho – Neonatologia e Terapia subIntensiva Neonatale, Presidio Ospedaliero di Rho, Corso Europa 250

Sesto San Giovanni – Ostetricia e Ginecologia Ospedale di Sesto San Giovanni, Viale G. Matteotti 83

Seriate – Pediatria Ospedale Bolognini via Paderno 21

Tradate – Pediatria e Nido Ospedale Galmarini, Via Angelo Zanaboni 1

Varese – Ospedale Filippo Del Ponte, Via Del Ponte 19

Vigevano – Pediatria Ospedale Civile, Corso Milano 19

Vimercate – Pediatria Ospedale di Vimercate, Via Santi Cosma e Damiano 10

Vimercate – Neonatologia Ospedale di Vimercate, via Santi Cosma e Damiano 10

Voghera – Reparto di Pediatria Ospedale Civile di Voghera, Via Volturno 14

Marche

Porto Sant’Elpidio – Croce Verde, Via del Palo 10

Molise

Campobasso – Piazza Municipio

Isernia – Reparto Pediatria Ospedale, via S. Ippolito 1

Termoli – Piazza Monumento, Piazza Vittorio Veneto 39G

Piemonte

Alba – piazza Ferrero

Alessandria – piazzetta della Lega Lombarda

Bra – via Cavour

Cirié – Pediatria e Neonatologia, Via Battitore 7/9

Chivasso – Pediatria Ospedale via Paolo Regis 42

Ivrea – Pediatria Ospedale piazza Credenza 2

Mondovì – Fiera di Primavera, Corso Statuto

Novara – Piazza Duomo

Novara – Centro per le Famiglie, Via della Riotta 19/D

Pinerolo – Pediatria Ospedale Agnelli, Via Brigata Cagliari 39

Torino – Piazza Castello

Torino – Ospedale infantile Regina Margherita, Piazza Polonia 94

Puglia

Bari – piazza Umberto

Bari – Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, Via Amendola 207

Cellamare (BA) – Piazza Don Bosco

Foggia – Centro Commerciale Mongolfiera, Viale degli Aviatori 126

Gravina in Puglia – Piazza Plebiscito

Mattinata (Foggia) – Farmacie

San Giovanni Rotondo (FG) – Pediatria Poliambulatorio Giovanni Paolo II, Viale Cappuccini 1

Spinazzola – piazza San Sebastiano

Sardegna

Cagliari – Aula Atza, Ospedale San Michele ARNAS G. Brotzu, piazzale Ricchi 1

Nuoro – Pediatria Ospedale San Francesco, Via Mannironi 52

Sicilia

Agrigento – piazza Cavour

Avola – Piazza Umberto I

Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – Parco Urbano Maggiore La Rosa e Piazza delle Ancore

Canicattì (AG) – Pediatria e Neonatologia Ospedale Barone Lombardo, Via Giudice Antonio Saetta

Casa Santa Erice (Trapani) – Pediatria Ospedale Sant’Antonio, Via Cosenza 80

Catania – Via Etnea 286

Lentini (SR) – Presidio Ospedaliero Lentini ASP Siracusa, Contrada Colle Roggio

Lipari (ME) – Hotel Mea, via Paolo Borsellino e Giovanni Falcone

Messina – Baby Park Trocadero via Consolare Pompea

Milazzo (ME) – Ospedale Fogliani, Contrada Villaggio Grazia

Palermo – Parco della Salute, Foro Italico Umberto I 1

Sciacca (AG) – Pediatria Ospedale di Sciacca, Via Pompei

Spadafora – Palazzetto dello Sport, Via Lavatoio-Verdesca

Trapani – Neonatologia e Pediatria, Via Cosenza 82

Toscana

Empoli – Hall di Ingresso Ospedale San Giuseppe, Viale Boccaccio 50053

Firenze – Ospedale Meyer IRCCS, Via Gaetano Pieraccini 24

Firenze – Giardini Niccolò Galli, Campo di Marte

Foiano della Chiana (AR) – Outlet Valdichiana, Località Farniole

Follonica – Supermercato COOP, Via Mario Chirici

Lamporecchio – Piazza IV Novembre

Massa (MS) – Neonatologia e Pediatria Ospedale Apuane-Lunigiana, Viale E. Mattei 29

Monteroni d’Arbia – sede Anpas, via IV Novembre 147

Pescia – Istituto Tecnico Agrario Statale, viale Ricciano 5

Pisa – Piazza XX Settembre

San Rocco a Pilli (Sovicille – SI) – Piazza degli Alunni

Siena – Pediatria Ospedale Santa Maria alle Scotte, Viale Mario Bracci 16

Trentino Alto Adige

Silandro – Zona pedonale

Umbria

Foligno – Asilo nido Prato Smeraldo, Via Ugolino di Gisberto

Perugia – Terapia Intensiva Neonatale, Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia, piazzale Giorgio Meneghini

Tavernelle di Panicale (PG) – Farmacia Comunale

Terni – Azienda Ospedaliera Terni Pediatria, Viale Tristano di Joannuccio

Valle d’Aosta

Saint Vincent (AO) – Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto

Veneto