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Giornate Nazionali di prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso

| 10 Aprile 2026 20:03 | 0 commenti

Giornate Nazionali di prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso

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8 minuti per la lettura

L’11 e 12 aprile 2026 tornano le giornate contro la Sindrome del Bambino Scosso: 150 città piazze e monumenti arancioni per prevenire gravi traumi.

ROMA – Sabato 11 e domenica 12 aprile tornano le Giornate Nazionali di prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso. Un appuntamento cruciale che vede scendere in campo Terre des Hommes e la SIMEUP (Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica), insieme a una vasta rete di istituzioni sanitarie e associazioni, per combattere una delle forme più gravi e spesso inconsapevoli di maltrattamento infantile. L’iniziativa toccherà oltre 150 città in tutte le 20 regioni italiane, portando informazione e sensibilizzazione nei luoghi della quotidianità: piazze, ospedali, ambulatori, farmacie e persino sui traghetti verso le Isole Eolie.

COS’È LA SHAKEN BABY SYNDROME NOTA COME SINDROME DEL BAMBINO SCOSSO?

La Sindrome del Bambino Scosso è una grave forma di trauma cerebrale causata dallo scuotimento violento di un neonato. Spesso, questo gesto estremo avviene come reazione al pianto inconsolabile del bambino, da parte di genitori o caregiver esasperati e ignari delle tragiche conseguenze.

Obiettivo della campagna è spiegare che lo scuotimento può causare danni cerebrali permanenti, cecità o morte. Esistono strategie per gestire il pianto e lo stress del neonato. La prevenzione è possibile attraverso la corretta informazione.

L’ITALIA SI ILLUMINA DI ARANCIONE

Per sostenere visivamente la causa, durante le serate dell’11 e 12 aprile, i principali monumenti italiani si tingeranno di arancione. Tra i simboli che hanno aderito figurano: La Mole Antonelliana di Torino e la Torre di Pisa. Il Palazzo della Gran Guardia a Verona e il Castello di Crotone. Le Torri di Kenzo (Regione Emilia Romagna) e la sede nazionale dell’Ordine dei Medici a Roma.

UNA RETE NAZIONALE SENZA PRECEDENTI PER SENSIBILIZZARE CONTRO LA SINDROME DEL BAMBINO SCOSSO

Il successo dell’iniziativa poggia su una solida alleanza tra medici, infermieri e volontari. Quest’anno, al fianco di SIP, ANPAS, FIMP e la Rete Ospedaliera contro il Maltrattamento, si sono uniti nuovi importanti partner come la FNOPI (Infermieri). Si è aggiunta anche l’ACP (Associazione culturale pediatri), l’AIMI (Massaggio Infantile). E numerose sedi di Federfarma, che diffonderanno materiali video e informativi nelle farmacie. La campagna gode inoltre del supporto editoriale di Rai Per la Sostenibilità – ESG, garantendo una diffusione capillare del messaggio su tutto il territorio nazionale.

SINDROME DEL BAMBINO SCORSSO: LA LISTA COMPLETA DEGLI INFOPOINT IN ITALIA

Abruzzo

  • Avezzano – Piazza Risorgimento
  • Chieti – Piazza Sirena, Francavilla al Mare (CH)
  • L’aquila – Piazza Duomo
  • Lanciano – pediatria Presso Ospedale “F Renzetti”, via del Mare 1
  • Pescara – Sala Consilare Comune di Pescara, Piazza Italia
  • Pescara – Centro Mammamamma, viale Muzzi 15
  • Pineto – Largo Sant’Agnese a Pineto
  • Teramo – Pronto Soccorso Pediatrico, Ospedale G. Mazzini, Piazza Italia
  • Vasto – Rotonda di Vasto marina, Via San Camillo De Lellis 12

Basilicata

  • Latronico – piazza Umberto 1°
  • Palazzo San Gervasio – Piazzale Vincenzo D’Errico
  • Picerno – Piazza Plebiscito
  • Pisticci (MT) – piazza Umberto I
  • Potenza – piazza Prefettura
  • Venosa (PZ) – Via Tangorra Venosa

Calabria

  • Belvedere Maritimo (CS) – Museo del Mare, Via Capo Tirone
  • Bova Marina (RC) – Biblioteca Comunale, piazza municipio Bova Marina
  • Catanzaro – Neonatologia Ospedale Renato Dulbecco, Viale Pio X, 83
  • Catanzaro – Municipio Palazzo Nobili, Via Giovanni Jannoni, 68
  • Cetraro (CS) – Pediatria Ospedale Gino Iannelli, Località Testa
  • Crotone – Teatro Comunale Vincenzo Scaramuzza via Ercole Scalfaro
  • Crotone – Neonatologia Ospedale S Giovanni di Dio, Largo Bologna 5
  • Grifalco (CZ) – Studio pediatrico, via Milano 81
  • Locri (RC) – Pediatria Ospedale di Locri
  • Paola (CS) – Piazza del Popolo
  • Polistena (RC) – Ospedale Polistena, via Montegrappa 89024

Campania

  • Alvignano – Piazza Notarpaoli
  • Apice – Piazza della Ricostruzione
  • Ariano Irpino – Piazza Garibaldi
  • Avellino – Piazzetta Biagio Agnes, via contrada amoretta
  • Aversa – Ospedale San Giuseppe Moscati, via Antonio Gramsci 1
  • Benevento – Ospedale San Pio, Via Pacevecchia 57
  • Casandino (NA) – Farmacia Vivo via Sac Don Domenico D’Angelo 27
  • Caserta – Ospedale Moscati Aversa, UOC Neonatologia e Pediatria e UOC Pediatria e PS pediatrico, Via Antonio Gramsci 1
  • Castellammare – Ospedale San Leonardo, viale Europa
  • Cercola (NA) – Ambulatorio, via Europa 13
  • Frattamaggiore (NA) – Ospedale San Giovanni di Dio, Via Papa Giovanni XXIII 165
  • Marcianise – Neonatologia e Pediatria Ospedale di Marcianise, Via Santella
  • Napoli – via Luca Giordano
  • Napoli – Ospedale Santobono, Via della Croce Rossa 8
  • Salerno – Studio pediatrico, viale Richard Wagner 69/71
  • Santa Maria Capua Vetere – Ambulatorio pediatrico
  • Vico Equense – Nuovo Ospedale unico della penisola sorrentina, via Caccioppoli 4

sindrome del bambino scosso infopoint anche in Emilia-Romagna

  • Bologna – piazza Maggiore e piazza del Nettuno
  • Cavezzo (MO) – Piazza Don Zucchi 8
  • Cesena – Pediatria di comunità e consultorio familiare, Piazza Anna Magnani 146
  • Fidenza – Presidio Ospedaliero di Vaio, Via Don Enrico Tincati 5
  • Lugo (RA) – Centro Commerciale Il Globo, via Foro Boario 30
  • Modena – Piazza Mazzini
  • Parma – Ingresso Nuovo Ospedale dei Bambini Pietro Barilla, Via Abbeveratoia 4/A
  • Parma – Piazza Garibaldi
  • Pavullo nel Frignano – Atrio Ospedale di Pavullo nel Frignano, Via Suore di S. Giuseppe Benedetto Cottolengo 5
  • Piacenza – Centro commerciale Il Gotico via Emilia Parmense 151
  • Piove di Sacco – via Roma
  • Ventasso (RE) – sede Anpas, Via Giovan Battista Canedoli 18, Busana

Friuli Venezia Giulia

  • Latisana (UD) – Atrio Ospedale di Latisana, via Sabbionera 45
  • Trieste – Centro della salute delle bambine e dei bambini, Via Nicolò de Rin 19
  • Villesse (GO) – Centro Commerciale Tiare, Località Maranuz 2

Lazio

  • Pontecorvo – Casa della Salute, Via San Giovanni Battista
  • Roma – Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Viale di San Paolo 15
  • Roma – diffusione materiali in ambulatori, pediatrie e medici di famiglia

Liguria

  • Genova – Ospedale Gaslini, Via Gerolamo Gaslini 5
  • Lerici – Rotonda Vassallo

Lombardia

  • Arluno – piazza Pozzobonelli
  • Brescia – Pronto Soccorso pediatrico Ospedale dei Bambini, piazzale Spedali Civili 1
  • Busto Arsizio – Pediatria Ospedale di Busto Arsizio, Via Arnaldo da Brescia 1
  • Carate Brianza – Neonatologia Ospedale Vittorio Emanuele III, via Mosè Bianchi 9
  • Como – Punto nascita Ospedale Valduce, Via Dante 11
  • Crema – Pediatria Ospedale Maggiore di Crema, Largo Ugo Dossena 2
  • Cremona – Pediatria Ospedale Maggiore, viale Concordia 1
  • Desenzano – Ospedale di Desenzano, Località Montecroce
  • Desio – Neonatologia Ospedale Pio XI, via Giuseppe Mazzini 1
  • Erba – Pediatria Ospedale di Erba, Via Fatebenefratelli 20
  • Gallarate – Pronto Soccorso pediatrico Ospedale di Gallarate, Via Eusebio Pastori 2
  • Garbagnate Milanese (MI) – Pediatria Ospedale di Garbagnate Milanese, Viale Forlanini 95
  • Introbio – Zona Pista ciclabile, via Caraletta
  • Legnano – Ospedale di Legnano, via Papa Giovanni Paolo II
  • Lodi – Pediatria Ospedale di Lodi, Viale Savoia 1
  • Melzo – Pediatria Ospedale di Melzo, Via Volontari del Sangue 5
  • Milano – Pronto Soccorso pediatrico De Marchi, IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Via Commenda 9
  • Milano – Pediatria Ospedale San Carlo, via Pio II 3
  • Milano – Pediatria Ospedale San Raffaele, Via Olgettina 60
  • Milano – Terapia intensiva neonatale Ospedale Macedonio Melloni, via Macedonio Melloni 52
  • Monza – piazza Roma e piazza San Paolo
  • Pavia – Clinica Pediatrica e Neonatologia, Policlinico San Matteo, Viale Camillo Golgi 19
  • Rho – Neonatologia e Terapia subIntensiva Neonatale, Presidio Ospedaliero di Rho, Corso Europa 250
  • Sesto San Giovanni – Ostetricia e Ginecologia Ospedale di Sesto San Giovanni, Viale G. Matteotti 83
  • Seriate – Pediatria Ospedale Bolognini via Paderno 21
  • Tradate – Pediatria e Nido Ospedale Galmarini, Via Angelo Zanaboni 1
  • Varese – Ospedale Filippo Del Ponte, Via Del Ponte 19
  • Vigevano – Pediatria Ospedale Civile, Corso Milano 19
  • Vimercate – Pediatria Ospedale di Vimercate, Via Santi Cosma e Damiano 10
  • Vimercate – Neonatologia Ospedale di Vimercate, via Santi Cosma e Damiano 10
  • Voghera – Reparto di Pediatria Ospedale Civile di Voghera, Via Volturno 14

Marche

  • Porto Sant’Elpidio – Croce Verde, Via del Palo 10

Molise

  • Campobasso – Piazza Municipio
  • Isernia – Reparto Pediatria Ospedale, via S. Ippolito 1
  • Termoli – Piazza Monumento, Piazza Vittorio Veneto 39G

Piemonte

  • Alba – piazza Ferrero
  • Alessandria – piazzetta della Lega Lombarda
  • Bra –  via Cavour
  • Cirié – Pediatria e Neonatologia, Via Battitore 7/9
  • Chivasso – Pediatria Ospedale via Paolo Regis 42
  • Ivrea – Pediatria Ospedale piazza Credenza 2
  • Mondovì – Fiera di Primavera, Corso Statuto
  • Novara – Piazza Duomo
  • Novara – Centro per le Famiglie, Via della Riotta 19/D
  • Pinerolo – Pediatria Ospedale Agnelli, Via Brigata Cagliari 39
  • Torino – Piazza Castello
  • Torino – Ospedale infantile Regina Margherita, Piazza Polonia 94

Puglia

  • Bari – piazza Umberto
  • Bari – Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, Via Amendola 207
  • Cellamare (BA) – Piazza Don Bosco
  • Foggia – Centro Commerciale Mongolfiera, Viale degli Aviatori 126
  • Gravina in Puglia – Piazza Plebiscito
  • Mattinata (Foggia) – Farmacie
  • San Giovanni Rotondo (FG) – Pediatria Poliambulatorio Giovanni Paolo II, Viale Cappuccini 1
  • Spinazzola – piazza San Sebastiano

Sardegna

  • Cagliari – Aula Atza, Ospedale San Michele ARNAS G. Brotzu, piazzale Ricchi 1
  • Nuoro – Pediatria Ospedale San Francesco, Via Mannironi 52

Sicilia

  • Agrigento – piazza Cavour
  • Avola – Piazza Umberto I
  • Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – Parco Urbano Maggiore La Rosa e Piazza delle Ancore
  • Canicattì (AG) – Pediatria e Neonatologia Ospedale Barone Lombardo, Via Giudice Antonio Saetta
  • Casa Santa Erice (Trapani) – Pediatria Ospedale Sant’Antonio, Via Cosenza 80
  • Catania – Via Etnea 286
  • Lentini (SR) – Presidio Ospedaliero Lentini ASP Siracusa, Contrada Colle Roggio
  • Lipari (ME) – Hotel Mea, via Paolo Borsellino e Giovanni Falcone
  • Messina – Baby Park Trocadero via Consolare Pompea
  • Milazzo (ME) – Ospedale Fogliani, Contrada Villaggio Grazia
  • Palermo – Parco della Salute, Foro Italico Umberto I 1
  • Sciacca (AG) – Pediatria Ospedale di Sciacca, Via Pompei
  • Spadafora – Palazzetto dello Sport, Via Lavatoio-Verdesca
  • Trapani – Neonatologia e Pediatria, Via Cosenza 82

Toscana

  • Empoli – Hall di Ingresso Ospedale San Giuseppe, Viale Boccaccio 50053
  • Firenze – Ospedale Meyer IRCCS, Via Gaetano Pieraccini 24
  • Firenze – Giardini Niccolò Galli, Campo di Marte
  • Foiano della Chiana (AR) – Outlet Valdichiana, Località Farniole
  • Follonica – Supermercato COOP, Via Mario Chirici
  • Lamporecchio – Piazza IV Novembre
  • Massa (MS) – Neonatologia e Pediatria Ospedale Apuane-Lunigiana, Viale E. Mattei 29
  • Monteroni d’Arbia – sede Anpas, via IV Novembre 147
  • Pescia – Istituto Tecnico Agrario Statale, viale Ricciano 5
  • Pisa – Piazza XX Settembre
  • San Rocco a Pilli (Sovicille – SI) – Piazza degli Alunni
  • Siena – Pediatria Ospedale Santa Maria alle Scotte, Viale Mario Bracci 16

Trentino Alto Adige

  • Silandro – Zona pedonale

Umbria

  • Foligno – Asilo nido Prato Smeraldo, Via Ugolino di Gisberto
  • Perugia – Terapia Intensiva Neonatale, Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia, piazzale Giorgio Meneghini
  • Tavernelle di Panicale (PG) – Farmacia Comunale
  • Terni – Azienda Ospedaliera Terni Pediatria, Viale Tristano di Joannuccio

Valle d’Aosta

  • Saint Vincent (AO) – Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto

Veneto

  • Adria (Rovigo) – Piazzetta San Nicola
  • Bassano del Grappa – Ospedale di Bassano del Grappa, Via dei Lotti 40
  • Cavallino Treporti – Supermercato Punta Gialla e Piazza a Treporti
  • Mestre – Farmacia Centrale, Piazza Ferretto 92
  • Padova – Palazzo Moroni, Via del Municipio 1
  • Rovigo – Ospedale di Trecenta, viale Ugo Grisetti 265
  • Treviso – piazza (da confermare)
  • Verona – Piazza Vittorio Veneto
  • Verona – Pronto Soccorso pediatrico

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