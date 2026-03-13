La saga calabrese dei Florio su Rai Tre

2 minuti per la lettura

Sabato 14 marzo su Rai 3 alle 12.55, durante il programma Petrarca, la scrittrice siciliana Stefania Auci racconta il suo ultimo libro “L’alba dei Leoni”, il prequel della trilogia sui Florio, la dinastia calabro-siciliana

Sabato 14 marzo, alle 12.55 su Rai 3, ospite a Petrarca, Stefania Auci torna in televisione per raccontare l’ultimo capitolo della sua trilogia sui Florio, che in realtà è il primo. «L’alba dei Leoni» è il prequel: la storia di quando questa famiglia, originaria della Calabria, non era ancora nessuno.

STEFANIA AUCI E LE ORIGINI CALABRESI DELLA FAMIGLIA FLORIO



La scrittrice palermitana sarà ospite di Petrarca, la rubrica della Tgr dedicata ai libri e alla cultura. Un appuntamento che arriva dopo anni di successi editoriali: la saga dei Florio ha venduto centinaia di migliaia di copie in Italia ed è stata tradotta in decine di Paesi.

CHI SONO I FLORIO, LA STORIA SU RAI TRE



Chi sono i Florio? Imprenditori, chimici, armatori, patron di corse automobilistiche. A cavallo tra Ottocento e Novecento erano tra le famiglie più ricche d’Italia, con un impero che spaziava dalla Calabria alla Sicilia. Poi il declino, rapido quanto la loro ascesa. Auci ha costruito attorno a questa parabola una trilogia che funziona perché non si limita a celebrarli: racconta anche i fallimenti, le crepe, le contraddizioni di una dinastia che ha sfiorato la grandezza senza mai riuscire a tenerla davvero.

I MECCANISMI DEL ROMANZO STORICO



In questa puntata, la scrittrice spiegherà anche i meccanismi del romanzo storico: come si ricerca, dove finisce la storia documentata e dove inizia la narrativa, perché certi libri bucano i confini nazionali e altri no.



GLI ALTRI LIBRI NELLA PUNTATA DI PETRARCA SU RAI TRE



La puntata non si esaurisce con i Florio. Spazio anche a Giovanni Montanaro con «Il fuoco di Venezia» e a Daniele Pasquini con «La fine della frontiera». Il giornalista Giosué Boetto Cohen porta invece la sua ricostruzione delle grandi famiglie dell’automobile italiana — un altro racconto di potere industriale, questa volta su quattro ruote.

Frida e Marilyn a Lucca

La rubrica includerà anche un servizio dalla mostra «Frida Marilyn: Vite Parallele» in corso a Lucca: oltre cento fotografie e opere originali per mettere a confronto Frida Kahlo e Marilyn Monroe. Due donne lontanissime per provenienza e stile, avvicinate dalla stessa capacità di diventare simbolo — e dalla stessa difficoltà a sopravvivere al mito che le ha costruite attorno.

Chiudono la puntata i consigli di lettura dei librai italiani.