La Sicilia è una destinazione sicura

1 minuto per la lettura

Una delle regioni in cui la nostra Federazione è maggiormente presente è proprio la Sicilia, una terra che negli ultimi giorni sta subendo un grave danno d’immagine a causa degli eventi che si sono verificati.

“La delegazione F.A.R.E. – Sicilia si è attivata per dare riscontro immediato e costante sull’evolversi degli eventi che si sono verificati nei giorni scorsi, afferma il Presidente F.A.R.E. Delia di Maio, e possiamo affermare che attualmente la situazione si è stabilizzata in tutte le località comprese quelle maggiormente colpite come Palermo, Catania, Taormina e Cefalù.”

“Grazie al lavoro svolto dai Vigili del Fuoco, Guardia Forestale e tutte le altre realtà coinvolte nelle operazioni di messa in sicurezza dei territori, continua il Presidente F.A.R.E., le destinazioni sicule sono tornate ad essere sicure come lo sono sempre state e non c’è alcun motivo di cancellare i soggiorni prenotati. Gli operatori hanno fatto un enorme lavoro, e continueranno a farlo, per garantire a tutti, abitanti e turisti, di poter godere delle bellezze siciliane in totale sicurezza.”

“Non bisogna farsi ingannare dalle immagini che ancora girano in rete perchè al momento la situazione reale non è quella di questi video e su questo punto vorremmo consigliare a tutti di informarsi con le strutture che avevano già prenotato e di non perdere l’occasione di vivere l’ esperienza in questa meravigliosa isola a contatto con la sua gente, conclude il Presidente di Maio, e colgo l’occasione per ringraziare quanti hanno reso possibile il ritorno alla normalità in tempi rapidissimi a dimostrazione della sicurezza che offrono questi territori che hanno reagito in maniera forte e repentina ai drammatici eventi che si sono verificati e dei quali, ci auguriamo, vengano presto chiarite le cause.”