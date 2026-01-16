Morto Tony Dallara, il cantante di “Romantica” e “Come prima”

1 minuto per la lettura

Antonio Lardera, per tutti Tony Dallara, è morto a 89 anni, il capostipite della generazione degli “Urlatori” vinse nel 1960 il festival di Sanremo con Romantica

ROMA – Tony Dallara è morto, all’età di 89 anni. Nato a Campobasso il 30 giugno 1936 con il nome di Antonio Lardera, Dallara è diventato celebre alla fine degli anni Cinquanta come uno dei primi e più rappresentativi “urlatori”, termine con cui erano indicati quei giovani interpreti che rompevano con la tradizione melodica classica per abbracciare uno stile più energico e moderno.

Il successo arrivò nel 1957 con “Come prima”, una canzone destinata a entrare nella storia della musica italiana. Sull’onda di questo successo, Dallara divenne uno dei volti più popolari della scena musicale nazionale. Partecipò più volte al Festival di Sanremo, palcoscenico fondamentale per la musica italiana di quegli anni, e nel 1960 vinse la manifestazione con “Romantica”, confermando la sua capacità di unire forza interpretativa e sensibilità melodica.