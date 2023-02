Sanremo 2023, la classifica della prima serata

1 minuto per la lettura

Si è conclusa la prima puntata del Festival ed ecco svelata la classifica parziale provvisoria della prima serata di questo Sanremo 2023. Ad esibirsi sono stati i primi 14 cantanti in gara mentre a votare è stata la giuria della Sala stampa.

Ecco in ordine come si sono posizionati gli artisti in gara nella classifica provvisoria:

Marco Mengoni – Due vite Elodie – Due Coma Cose – L’addio Ultimo – Alba Leo Gassmann – Terzo cuore Mara Sattei – Duemilaminuti Colla Zio – Non mi va Cugini di Campagna – Lettera 22 Mr. Rain – Supereroi Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato Ariete – Mare di guai gIANMARIA – Mostro Olly – Polvere Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

Domani, nella seconda serata del Festival, si esibiranno gli altri 14 cantanti in gara. A votare sarà ancora la giuria della Sala stampa e verrà stilata la classifica generale provvisoria.