Sanremo 2023, Morandi: "Mi ricordo un concerto a Falerna in cui me la sono fatta sotto"

1 minuto per la lettura

“Mi ricordo un concerto a Falerna in cui me la sono fatta sotto”, lo ha detto Gianni Morandi sul palco del Festival di Sanremo 2023.

Intervistato da Francesca Fagnani, co conduttrice della serata assieme a Morandi e Amadeus, il cantante ha ricordato di un concerto a Falerna in cui ha avuto qualche problemino intestinale.

Prima di ogni concerto Morandi, ha confessato, non mangia mai. Quella sera in Calabria esagerò un po’ con pesce e vino, ha ricordato Fagnani. Morandi divertito ha poi raccontato quell’aneddoto.

Durante il concerto, mentre cantava “Fatti mandare dalla mamma”, ecco che qualcosa andò storto. “Mi muovevo un po'” ha raccontato Morandi. E qualcosa nello stomaco iniziò a farsi sentire. “Ero anche vestito tutto di bianco” ammette ridendo.

Il concerto si teneva vicino a un campo sportivo, perciò Morandi lasciò tutto e si mise a correre per scappare in bagno provando a scavalcare la rete del campo. Ma proprio in quel momento, “mentre saltavo la rete, me la sono fatta sotto”.

Tra le risate di Amadeus, di Francesca Fagnani, del pubblico e dello stesso Morandi, il cantante ha concluso ricordando a Sanremo 2023 come ha proseguito il concerto di Falerna: “Ho chiesto al batterista di prestarmi i pantaloni e lui ha suonato per tutto il tempo in mutande”.