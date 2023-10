Qmusic Settimana 41-2023 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

2 minuti per la lettura

L’effetto Marragetton influenza anche la Qmusic Chart che oggi raggiunge la settimana numero 41. E per l’occasione ci regala una nuova entrata, inaspettata, in top ten anche se la classifica rimane nel complesso invariata.

Non accennano a lasciare la vetta della classifica i The Kolors che con “Italodisco” sono ancora in prima posizione. Stessa cosa anche per la seconda posizione dove si riconfermano Ava, Anna e Capo Plaza con “Vetri neri”.

Anche Angelina Mango con “Ci pensiamo domani” si tiene stretto il suo terzo gradino del podio e si prepara ad affrontare la sua tournée già sold out in pochissimo tempo.

Al quarto posto la new entry della settimana: “Instalova” di Marracash e Gue. Il brano era già stato pubblicato nel 2016 e riproposto dai due rapper surante le due tappe del Marrageddon riportandolo in auge e rendendolo virale sui social.

A causa di Instalova, perdono una posizione Fedez, Annalisa e gli Articolo 31 con “Disco paradise” che scendono dunque al quinto posto. E così anche Drillionaire, Lazza e Blanco ft. Sfera Ebbasta e Michelangelo con “Bon ton” sono costretti a lasciare la top five, scendendo di un gradino e piazzandosi al sesto posto.

Stessa sorte per Annalisa che con “Mon amour” scende dalla #6 alla #7 mentre, guadagna una posizione Villa Banks con “Papaya” che sale dal penultimo posto della scorsa settimana in ottava posizione.

Perde due posizioni Marco Mengoni con “Due vite” che, dalla #7 della scorsa Qmusic chart, scivola al nono posto. A chiudere la classifica è invece un rientro in top ten: Geolier con “Come vuoi”, alla #10.

LA CLASSIFICA COMPLETA

Italodisco – The Kolors – 2.04 milioni di visualizzazioni Vetri neri – Ava, Anna & Capo Plaza – 1.86 milioni di visualizzazioni Ci pensiamo domani – Angelina Mango – 1.49 milioni di visualizzazioni Instalova – Marra e Guè – 1.15 milioni di visualizzazioni Disco paradise – Fedez, Annalisa e Articolo 31 – 1.13 milioni di visualizzazioni Bon ton – Drillionaire, Lazza e Blanco ft. Sfera Ebbasta e Michelangelo – 1.11 milioni di visualizzazioni Mon Amour – Annalisa – 1.10 milioni di visualizzazioni Papaya – VillaBanks – 1.04 milioni di visualizzazioni Due vite – Marco Mengoni – 1.03 milioni di visualizzazioni Come voi – Geolier – 915 mila visualizzazioni

