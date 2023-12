Qmusic Settimana 51-2023 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

2 minuti per la lettura

L’aria natalizia si diffonde sempre più e nonostante per la Qmusic chart numero 51 la regina rimane ancora Angelina Mango, Le Christmas song sono in agguato e in top five!

Come già annunciato, con “Che t’o dico a fa'” Angelina Mango si riconferma ancora in prima posizione. Subito dopo, la regina del Natale: Mariah Carey con “All i want for Christmas is you” che guadagna una posizione e si piazza alla #2.

Scivolano quindi sul terzo gradino del podio, perdendo una posizione, Takagi & Ketra featuring Shiva, Anna e Geolier con “Everyday”. Stabili al quarto posto invece i The Kolors con “Italodisco”.

Alla #5 l’unica nuova entrata della settimana, si tratta degli Wham! che approdano in top ten con la loro immancabile “Last Christmas”. Stabile poi al sesto posto Sfera Ebbasta con “Calcolatrici”.

Guadagna 3 posizioni e sale dal fondo della classifica della scorsa settimana alla #7 “Moneylove” di Massimo Pericolo featuring Emis Killa. Perde invece 3 posizioni Sfera Ebbasta che con “15 piani” scivola dal quinto all’ottavo posto.

Perde due posizioni ma esiste ancora Marco Mengoni con “Due Vite”, che tra poco compie un anno di top ten, e che questa settimana scende al nono posto. A chiudere la classifica Ava, Anna e Capo Plaza; “Vetri Neri” continua a scivolare, stavolta di due posizioni e dalla #8 scendono al decimo posto.

LA CLASSIFICA COMPLETA

Che t’o dico a fa’ – Angelina Mango – 2,015,870 visualizzazioni All i want for Christmas is you – Mariah Carey – 1,713,328 visualizzazioni Everyday – Takagi & Ketra ft. Shiva, Anna, Geolier – 1,615,810 visualizzazioni Italodisco – The Kolors – 1,087,724 visualizzazioni Last Christmas – Wham! – 1,070,178 visualizzazioni Calcolatrici – Sfera Ebbasta – 1,021,590 visualizzazioni Moneylove – Massimo Pericolo ft. Emis Killa – 1,021,590 visualizzazioni 15 piani – Sfera Ebbasta – 978,392 visualizzazioni Due vite – Marco Mengoni – 963,905 visualizzazioni Vetri neri – Ava, Anna & Capo Plaza – 897,438 visualizzazioni

CLICCA SULLE PREVIEW SOTTO IL PLAYER PER GUARDARE I VIDEO

