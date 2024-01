Qmusic Settimana 2-2024 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

2 minuti per la lettura

Dimentichiamoci Mariah Carey e l’aria natalizia, la classifica numero 2 di questo 2024 ritorna alle origini, con al vertice Angelina Mango, Sfera Ebbasta e il suo monopolio, Mengoni che resiste imperterrito in top ten ma anche con una nuova entrata.

Angelina Mango con “Che t’o dico a fa'” torna dunque in prima posizione in questa Qmusic Chart. E Takagi e Ketra ft. Shiva, Anna e Geolier con ” Everiday” tornano al secondo posto salendo di un gradino.

Ben 5 posizioni in più invece per i The Kolors, la scorsa settimana alla #8, che con “Italodisco” si piazzano sul terzo gradino del podio. Una posizione in più anche per Sfera Ebbasta che si piazza al quarto posto con “Calcolatrici”.

Sale uno scalino anche Massimo Pericolo ft. Emis Killa con “Moneylove” che si adagia alla #5. Guadagnano invece 3 posizioni Ava, Anna e Capo Plaza che con “Vetri neri” salgono dalla #9 alla #6.

Tre posizioni in più per Marco Mengoni che la scorsa settimana, con “Due vite”, chiudeva la classifica mentre oggi sale al settimo posto. Alla #8 invece una new entry, si tratta di Mida, cantante attualmente nella scuola di Amici, che entra in top ten con “Rossofuoco”.

Le ultime due posizioni sono di Sfera Ebbasta che in questa top ten occupa ben tre posizioni. Alla #9, “Anche stasera” mentre alla #10, “15 piani”; per entrambe un ritorno nella classifica dei 10 brani più ascoltati su YouTube.

LA CLASSIFICA COMPLETA

Che t’o dico a fa’ – Angelina Mango – 2,062,162 visualizzazioni Everyday – Takagi & Ketra ft. Shiva, Anna, Geolier – 1,535,523 visualizzazioni Italodisco – The Kolors – 1,301,084 visualizzazioni Calcolatrici – Sfera Ebbasta – 1,225,832 visualizzazioni Moneylove – Massimo Pericolo ft. Emis Killa – 1,164,302 visualizzazioni Vetri neri – Ava, Anna & Capo Plaza – 1,154,924 visualizzazioni Due vite – Marco Mengoni – 990,050 visualizzazioni Rossofuoco – Mida – 847,276 visualizzazioni Anche stasera – Sfera Ebbasta – 799,526 visualizzazioni 15 piani – Sfera Ebbasta – 787,932 visualizzazioni

