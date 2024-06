Qmusic Settimana 23-2024 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

1 minuto per la lettura

Ventitreesima settimana per la classifica dei brani più ascoltati su YouTube. E in vetta alla Qmusic chart ci sono ancora loro: Geolier e Ultimo con “L’ultima poesia”. Stabile al secondo posto Rose Villain ft. Guè con “Come un tuono”. Una riconferma anche in terza posizione: non accenna a scendere Mahmood con “Tuta Gold”.

Geolier anche questa settimana occupa ben tre posizioni in classifica. E con il suo ultimo singolo “El pibe de oro” sale di un gradino e si piazza alla #4. Scivola dunque dal quarto al quinto posto Lazza con “100 messaggi” mentre rimane stabile al quinto posto Annalisa con “Sinceramente”.

New entry della settimana alla #7, si tratta di Petit, nuovo talento uscito dall’ultima edizione di Amici, che con “Mammamì” guadagna ben 9 posizioni e dalla classifica generale entra ufficialmente in top ten. Stabile all’ottavo posto Angelina Mango con “La noia”.

Rientrano nuovamente in top ten FloyyMenor & Cris M che con “Gata only” guadagna due posizioni e si piazza alla #9. A chiudere la classifica Geolier, ancora una volta, con “I p’ me tu p’ te” che perde una posizione e si ferma alla #10.

LA CLASSIFICA COMPLETA

L’ultima poesia – Geolier e Ultimo – 3,490,489 visualizzazioni Come un tuono – Rose Villain ft. Guè – 2,702,896 visualizzazioni Tuta gold – Mahmood – 2,268,156 visualizzazioni El pibe de oro – Geolier – 2,048,142 visualizzazioni 100 messaggi – Lazza – 2,136,335 visualizzazioni Sinceramente – Annalisa – 2,033,712 visualizzazioni Mammamì – Petit – 2,033,712 visualizzazioni La noia – Angelina Mango – 1,468,487 visualizzazioni Gata only – FloyyMenor & Cris M – 2,033,712 visualizzazioni I p’ me tu p’ te – Geolier – 1,328,722 visualizzazioni