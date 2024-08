Qmusic Settimana 31-2024 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

2 minuti per la lettura

“Passo e non si muove una foglia” diremmo se la Qmusic chart fosse un gioco, forse un po’ antico, ma sicuramente indimenticabile. Perché in questa settimana numero 31 pare che nessuno si sia mosso dal proprio posto, almeno per le prime 5 posizioni.

“Sesso e Samba” di Tony Effe e Gaia continua a primeggiare alla numero uno delle hit estive. La segue “30°C” di Anna che non accenna a schiodarsi dalla seconda posizione. Anche Tananai e Annalisa con “Storie brevi” si riconfermano alla #3; così come Rose Villain e Guè con “Come un tuono” rimangono stabili al quarto posto.

A chiudere la top five e la schiera di posizioni invariate, un’altra coppia: Geolier e Ultimo con “L’ultima poesia” stabili alla #5. Guadagnano una posizione i Coma Cose con “Malavita” che salgono al sesto posto facendo cadere di un gradino Geolier. Lui con “El pibe de oro”, scende in settima posizione.

Un gradino in più anche per Alessandra Amoroso e Big Mama che con “Mezzo rotto” salgono dalla #9 alla #8. Perde invece una posizione Sal da Vinci con “Rossetto e caffè” che scivola al nono posto. Ma per uno che scende c’è anche uno che sale. A chiudere la classifica una new entry in top ten: Mahmood con “Ra ta ta” alla #10

LA CLASSIFICA COMPLETA

Sesso e samba – Tony Effe & Gaia – 4,648,149 visualizzazioni 30°C – Anna – 3,125,019 visualizzazioni Storie brevi – Tananai & Annalisa – 2,791,190 visualizzazioni Come un tuono – Rose Villain ft. Guè – 2,401,182 visualizzazioni L’ultima poesia – Geolier e Ultimo – 2,015,245 visualizzazioni Malavita – Coma Cose – 1,939,771 visualizzazioni El pibe de oro – Geolier – 1,823,252 visualizzazioni Mezzo Rotto – Alessandra Amoroso ft. BigMama – 1,795,599 visualizzazioni Rossetto e caffè – Sal da Vinci – 1,706,009 visualizzazioni Ra ta ta – Mahmood – 1,511,448 visualizzazioni