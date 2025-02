Sanremo 2025, il televoto e le radio riconfermano Brunori Sas

1 minuto per la lettura

La giuria delle radio e il Televoto hanno votato per i 14 artisti che si sono esibiti nella terza serata di Sanremo 2025; Brunori Sas riconfermato nella cinquina

Dopo il boom di ascolti anche per la seconda serata del Festival di Sanremo ecco la seconda cinquina di artisti dopo il voto delle Radio e del Televoto. Brunori Sas resiste e viene riconfermato anche con questa sua esibizione.

Ad esibirsi gli altri 14 cantanti in gara.

Ecco in ordine casuale la cinquina dei più votati da Televoto e giuria delle Radio:

Come Cose

Brunori Sas

Irama

Olly

Francesco Gabbani

Una terza serata, quella del Festival di Sanremo 2025 ricca di avvenimenti. I Duran Duran hanno calcato il palco dell’Ariston 40 anni dopo la loro prima volta, nel 1985. Lo hanno fatto riproponendo i loro successi tra cui “The wild boys”, brano che presentarono proprio durante quel famoso Festival di Sanremo che li consacrò al successo mondiale. Stavolta, ad accompagnarli, anche Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, band per la quale i Duran Duran non hanno nascosto il loro apprezzamento.

Tra gli ospiti anche il cast di “Mare fuori”, tra le serie Rai più seguite. Impareggiabile la simpatia di Katia Follesa, al fianco di Carlo Conti in questa terza puntata assieme a Miriam Leone ed Elettra Lamborghini. In abito bianco, Katia ha “sposato” Simon Le Bon per riscattare tutte quelle fan incallite che quarant’anni fa presero d’assalto l’hotel del leader dei Duran Duran.