Frah Quintale, il suo “Lunedì blu” anticipa l’album “Amor proprio”

“Lunedì blu” è il nuovo singolo di Frah Quintale che anticipa l’album “Amor proprio” e una tournée nei palazzetti nella primavera 2026

«Occhio che questa fa male». Ha annunciato così, nelle Instagram stories, l’uscita del suo nuovo singolo Frah Quintale. Lo ha fatto con l’immagine di una tela (è un artista a tutto tondo: canta, scrive, graffita, dipinge; ndr) che è poi la copertina di “Lunedì blu”, uscito venerdì 19 settembre 2025 per Undamento/Warner Music Italia e che anticipa il suo nuovo album “Amor proprio” la cui uscita è prevista per il 10 ottobre.

“LUNEDI’ BLU”, IL NUOVO SINGOLO DI FRAH QUINTALE CHE ANTICIPA L’ALBUM

«Da diverso tempo mi capita di sognare lo stesso appartamento di continuo. Ogni volta tutto è sempre identico a come l’ho lasciato l’ultima volta. L’ho sognato così spesso che quando mi ci trovo dentro, so esattamente come muovermi e ormai è diventato un luogo che conosco come se esistesse davvero. Quando ho scritto “Lunedì blu” – racconta Frah Quintale – , mi sono immaginato una dimensione alternativa dove tutti i nostri ricordi restano intatti, dove per qualche ragione non c’è futuro né passato ma un presente che rimane fermo lì ad aspettarci. Nel brano faccio i conti con la realtà in continuo mutamento e mi domando se le cose che finiscono, non abbiano invece un loro posto dove poter esistere all’infinito».

Il brano si apre con un malinconico piano e voce e snocciola tutte le sensazioni più intime del cantautore che vive in un sogno ricorrente ma che in questa canzone diventano riflessioni collettive. “Lunedì blu” diventa così il racconto del desiderio costante di trovare risposte alle domande esistenziali e di trovare il proprio posto nel mondo oltre al dover fare i conti con i cambiamenti della propria vita. E già solo così, siamo certi che si, ha ragione Frah, farà male. Sarebbe dovuto uscire oggi (22 settembre 2025) il videoclip del brano ma, ha comunicato l’artista, a sostegno dello sciopero nazionale pro Palestina, per sposare la causa, la scelta di Frah Quintale e del suo team è stata quella di rimandarne l’uscita. La copertina di “Lunedì blu”

DOPO IL SINGOLO ARRIVA “AMOR PROPRIO”, IL NUOVO ALBUM DI FRAH QUINTALE

“Lunedì blu” anticipa l’album “Amor proprio” in uscita il 10 ottobre, che arriva dopo il suo ultimo ep “Storia breve” e dopo il joint album “Lovebars” con Coez. Undici tracce ci condurranno in un viaggio intimo tra momenti di gioia e attimi più cupi, tra riflessioni profonde e spensieratezza, spaziando tra pop alternativo, r’n’b e underground ma sempre con quella versatilità che lo contraddistingue e l’originalità che è ormai la sua cifra stilistica. Al centro del disco, come dice il titolo stesso, c’è l’amor proprio e il tempo da dedicare a se stessi per ritrovarsi.

«Spesso cerchiamo la via più breve per ottenere la felicità per guarire una ferita dell’anima, per colmare un vuoto, per sentirci allineati agli altri – racconta Frah Quintale – . Alcuni per esempio studiano facoltà che in verità non gli piacciono, altri ancora invece saltano da una relazione all’altra pur di non rimanere soli, per interesse, per abitudine, per distrazione o semplicemente perché qualcuno ha detto loro che si fa così. Senza essere ipocrita, mi sono ritrovato almeno una volta in una di queste tre categorie (ce ne sono molte altre) ma poi è successo qualcosa». La copertina di “Amor proprio”

«Stare da solo mi ha insegnato a stare in silenzio, stare in silenzio mi ha insegnato ad ascoltarmi, ascoltarmi mi ha fatto capire meglio cosa voglio. Per quanto mi riguarda, l’amor proprio è fare qualcosa per sé stessi indipendentemente da quello che il mondo si aspetta da noi, è un processo al quale serve tempo per instaurarsi, crescere e indirizzarci verso le persone che saremo. Una volta imparato a lasciarci trasportare, potremo andare esattamente dove vogliamo e le cose succederanno da sole, quasi per caso. Abbiamo tutti gli strumenti necessari per aggiustarci».

IL PRIMO TOUR NEI PALAZZETTI

Tre milioni di ascoltatori totali su Spotify, 32 dischi di platino e 11 dischi d’oro, Frah Quintale è un artista dalle intuizioni sempre originali, che pezzo dopo pezzo, non ha mai smesso di portare nuova linfa vitale alla musica italiana. Dopo l’uscita di “Amor proprio”, l’artista è proprio a intraprendere una nuova tournée nei palazzetti e per questa importante occasione ha disegnato tutte le grafiche del suo tour, dipingendo a mano su grandi tele i sei palazzetti delle città in cui si esibirà.

Questo nuovo progetto discografico anticipa infatti PALAZZETTI‘26, il suo primo tour nei palasport italiani nella primavera 2026 e che riporterà l’artista alla dimensione live, pronto a misurarsi per la prima volta in questi spazi, un nuovo passo per il suo percorso artistico. Prodotta da Live Nation, la tournée avrà inizio il 13 aprile 2026 dall’Unipol Forum di Milano e proseguirà poi il 15 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 17 aprile al Palazzo dello Sport di Roma, il 18 aprile al Palapartenope di Napoli, il 20 aprile alla Kioene Arena di Padova, per poi concludersi il 21 aprile all’Inalpi Arena di Torino. Radio 105 è media partner del tour. I biglietti sono disponibili su livenation.it e comcerto.it.