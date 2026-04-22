Frah Quintale annuncia il nuovo singolo “Aranciata”

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Frah Quintale non si ferma e dopo l’album “Amor proprio”, una tournée nei palazzetti e il già annunciato Summer Tour ’26, torna con il nuovo singolo “Aranciata”

Se c’è una cosa che Frah Quintale sa fare bene, è trasformare il “retrogusto amaro” della vita in una hit cristallina. Lo ha dimostrato durante il walkout dei suoi recenti live nei palazzetti — un tour da sold out tra Milano, Roma, Napoli e Padova — e sta per rifarlo ufficialmente. Venerdì 24 aprile esce ovunque “Aranciata”, il nuovo singolo prodotto da Mace (per Undamento/Warner Music Italia), un brano che promette di diventare la colonna sonora di chi, tra una ferita e l’altra, cerca di correre verso il futuro.

Anatomia di una rottura: il senso di “Aranciata”

“Aranciata” non è solo una canzone, è una diagnosi emotiva. Esplora le macerie di una relazione finita attraverso uno sguardo che non cerca consolazione, ma consapevolezza. In un’epoca in cui la risposta predefinita al dolore è la chiusura netta, Frah Quintale ci ricorda che la rigidità è spesso solo uno scudo fragile.

«”Aranciata” mette in luce la rabbia e le ferite di una relazione appena conclusa», spiega l’artista. «Racconta di come questo mondo sempre più armato ci abbia fatto credere che attaccare sia il miglior modo per difendersi e fare a pezzi il passato sia il modo meno doloroso per correre verso il futuro. La realtà è ben diversa e lo si intuisce dal retrogusto amaro di questo brano».

Un artista totale: dalla tela al palco

C’è un aspetto che rende Frah Quintale unico nel panorama urban: il controllo totale del suo immaginario. Anche per “Aranciata”, la grafica porta la sua firma, realizzata con una tecnica mista che riflette la sua natura di artista visivo. Non è un caso: per il tour nei palazzetti ha dipinto a mano grandi tele rappresentative di ogni città, confermando che per lui la musica è solo una delle frequenze su cui trasmette la sua arte.

“Amor Proprio” e l’eredità di un disco necessario

Il nuovo singolo si inserisce nel solco tracciato da “Amor Proprio”, l’album uscito lo scorso 10 ottobre, anticipato dal singolo “Lunedì blu”, che ha ridefinito le coordinate del suo sound. Undici tracce nate da una riflessione profonda sulla solitudine come opportunità. Nel disco, le collaborazioni con Colapesce, Joan Thiele e Tony Boy arricchiscono un viaggio che oscilla tra vulnerabilità e leggerezza.

Tra i momenti chiave del progetto spicca “La notte”, prodotta da Golden Years, definita dall’artista come la “scintilla” del suo processo di guarigione. Il videoclip, girato in una Brescia industriale e notturna, è la perfetta metafora visiva di quella ricerca di equilibrio che attraversa tutta la sua produzione recente.

Summer Tour ’26: l’estate si accende

L’annuncio di “Aranciata” apre ufficialmente le porte alla stagione estiva. Il Summer Tour ’26 (prodotto da Live Nation) vedrà Frah Quintale protagonista dei principali festival italiani, portando la sua miscela di pop alternativo e attitudine urban sotto il cielo di luglio.

Le date da segnare in calendario:

3 luglio: Pordenone – Parco San Valentino

12 luglio: Bologna – Sequoie Music Park

17 luglio: Francavilla al Mare (CH) – Shock Wave Festival

19 luglio: Roma – Roma Summer Fest (Auditorium Parco della Musica)

22 luglio: Cosenza – Be Alternative Festival

23 luglio: Catania – Villa Bellini

25 luglio: Bari – Locus Festival

27 luglio: Bagheria (PA) – Piccolo Parco Urbano

I biglietti sono già disponibili su livenation.it e comcerto.it.

Con quasi 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 32 dischi di platino e 11 d’oro, Frah Quintale si conferma non solo un autore di successo, ma un punto di riferimento culturale capace di portare nuova linfa vitale alla musica italiana. A modo suo: con freschezza, autenticità e quel tocco di amaro che rende tutto più vero.