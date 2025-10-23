Sanremo Giovani 2025: i 34 artisti ammessi alle audizioni. Emerge il Sud

3 minuti per la lettura

Verso il Festival della canzone italiana: Sanremo Giovani 2025 si prepara con la selezione dei 34 artisti che prenderanno parte alle audizioni

Sono più di 500 le candidature da parte dei giovani artisti per Sanremo Giovani 2025 che, attraverso audizioni e la formula talent show fino alle finali di Sarà Sanremo, si contenderanno un posto nella sezione nuove proposte del Festival della canzone italiana 2026. Intanto, selezionati tra tutti i partecipanti al contest, i 34 cantanti che prenderanno parte alle audizioni.

I brani sono stati selezionati dalla Commissione Musicale presieduta da Carlo Conti in veste di direttore artistico, e composta dal vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, e da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Le audizioni dal vivo, come di consueto, si terranno presso la Sala A di Via Asiago.

SANREMO GIOVANI 2025, I 34 ARTISTI AMMESSI ALLE AUDIZIONI E I LORO BRANI

Agèlo – Io distruggo

Alunno – Bonnie & Clyde

AMSI – Pizza americana

Angelica Bove – Mattone

Antonia – Luoghi perduti

Axel – Laurearsi

Cainero – Nuntannamurà

Caro Wow – Cupido

Cmqmartina – Radio erotika

Cola Siel – Azzurro

Deddè – Ddoje Criature

Disco Club Paradiso – Mademoiselle

Eyeline – Finché dura

Jeson – Inizialmente tu

Joseph – Fenomenale

La Messa – Maria

Lea Gavino – Amico Lontano

Maddalena – Senti menti

Marco Millie – Lonely boy

Mimì – Sottovoce

Nicolò Filippucci – Laguna

Nimsay – Ahvah

Occhi – Ullallà

Petit – Un bel casino

Principe – Mon amour

Renato D’Amico – Bacio piccolino

Rondine – Maleparole

Seltsam – Scusa mamma

Senza Cri – Spiagge

Soap – Buona vita

Tära – Mezzaluna

Tenth Sky – Gimme 5

Welo – Emigtato

Xhovana – Ego

SANREMO GIOVANI 2025, TRA GLI AMMESSI ALLE AUDIZIONI PROTAGONISTI DI TALENT SHOW

Anche quest’anno sono diversi gli artisti che prenderanno parte alle audizioni di Sanremo Giovani che che provengono da talent show. Ancora una volta da X Factor e Amici. Antonia, Petit, Senza Cri e Nicolò Filippucci ad esempio, vantano un percorso nella scuola – talent show di canale 5. Mentre Angelica Bove, i Disco Paradiso e Cmqmartina provengono dal talent di Sky, XFactor, assieme a Mimì, peraltro vincitrice della scorsa edizione.

I NUMERI

Sono state in totale 524 le domande di partecipazione a Sanremo Giovani approvate di cui 492 artisti singoli (287 uomini e 205 donne) e 32 gruppi. Le Case Discografiche iscritte sono state 206 (197 italiane e 7 estere). Le domande dall’estero sono giunte da tutto il mondo, persino dal Kirghizistan.

Emerge il Sud con 197 proposte presentate. Lo segue il Nord con 162 proposte. Chiude la classifica il Centro con 139 proposte. Cresce rispetto al passato l’Estero con 26 candidature. La Regione che ha presentato il maggior numero di iscrizioni è il Lazio con 88 partecipanti. Seguono la Campania, con 67 proposte e la Lombardia con 66. Quarta posizione per la Sicilia con 52 partecipanti e quinta la Toscana con 32. Fanalino di coda, la Valle D’Aosta con un solo rappresentante.

Per quanto riguarda invece i 34 selezionati per le audizioni, 33 sono singoli artisti e 1 gruppo. In testa il Nord con 10 partecipanti, 8 per il Sud e 14 per il Centro. Per l’estero saranno 2 coloro che prenderanno parte alle audizioni.

LA GARA

Ad audizioni concluse saranno 24 gli artisti, tra singoli e gruppi a proseguire la gara che si snocciolerà nelle 5 puntate di Sanremo Giovani 2025, in onda su Rai 2 e condotte dal podcaster e conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli, dallo Studio A di Via Asiago, in onda dall’11 novembre. Poi, a seguire il 18, 25 novembre e 2 dicembre. La semifinale si terrà il 9 dicembre in cui verranno selezionati i 6 artisti che approderanno al Teatro del Casinò di Sanremo per la finale del 14 dicembre, Sarà Sanremo. A questi si aggiungeranno i 2 provenienti da Area Sanremo che saranno selezionati i primi di dicembre dalla Commissione musicale Rai e che entreranno di diritto.

Dei sei artisti di Sanremo Giovani che si esibiranno durante la serata di Sarà Sanremo 2025, solo i primi 2, in base al Regolamento, avranno poi la possibilità di partecipare nella sezione Nuove Proposte, alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.