Malgioglio pronto a farsi sbranare (o a sbranare) a Belve

2 minuti per la lettura

La prossima puntata di Belve, che slitta di una settimana, dall’11 al 18 novembre, vedrà ospite Cristiano Malgioglio. La nostra diva più imprevedibile. Lo spettacolo condotto da Francesca Fagnani va in onda su Rai2

“Il dramma è il mio colore preferito”. E un sottotesto, quando Cristiano Malgioglio appare in video, il resto smette di esistere. Che sia un talk show, un talent o un reality, il suo ingresso trasforma subito il format in un varietà parallelo, a metà tra un monologo di cabaret e una lezione di autoironia avanzata.

MALGIOGLIO CHE VESTE IL DRAMMA COME COLORE PREFERITO

Malgioglio non partecipa, colonizza. Sarà così anche per la prossima puntata di Belve? Che slitta di una settimana, al tennis non si comanda, e quando torna, martedì 18 novembre, annuncia Francesca Fagnani, sul suo sgabello vedrà seduto la diva Malgioglio.

BELVE, LO SPOILER DI FRANCESCA FAGNANI

Ad annunciarlo è la stessa conduttrice con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. «Amici, il calendario del tennis ha portato qualche modifica ai palinsesti di Rai2, quindi questo martedì “Belve” non andrà in onda», ha spiegato la Fagnani, rassicurando subito i fan sulla nuova data: «Ma recuperiamo martedì 18».

Per soddisfare la curiosità del pubblico e rendere meno amara l’attesa, la giornalista ha poi regalato un’importante anticipazione in una storia successiva, svelando in anteprima il nome di uno dei prossimi ospiti che si siederà sul celebre sgabello: Cristiano Malgioglio.

Una diva tutta frizzi e lazzi e che «vive tra l’arte e il carrello del supermercato, con la stessa intensità», da autore raffinato di canzoni per Mina, Celentano e altri giganti, è diventato lui stesso un brano a parte. «Sono l’unica persona che non ha bisogno di essere capita», ha detto una volta. E in effetti non lo si capisce: lo si guarda, lo si ascolta, lo si cita.

«VANITOSO MA CON UMILTÀ»

In un paese dove molti cercano la “spontaneità calcolata”, lui rappresenta l’opposto: l’artificio sincero. “Io sono vanitoso, ma con umiltà”, scherza spesso, con la disarmante logica del paradosso. Quando racconta di aver pianto per un sapone sbagliato o per una telefonata mancata, non si sa se stia recitando o filosofeggiando. E forse è proprio lì, nel dubbio, che si nasconde il suo fascino.

Malgioglio è l’ultimo dei personaggi autentici in un mondo di personaggi costruiti. Non ha paura del ridicolo, lo usa come carburante. “Il ridicolo? L’ho sposato e mi ci trovo benissimo.”

E mentre la televisione cambia, insegue trend e algoritmi, lui resta: immobile e splendente come un soprammobile d’altri tempi, ma con il Wi-Fi acceso. Vedremo quali sorprendenti rivelazioni farà dallo scomodo sgabello di Belve.