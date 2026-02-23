Sanremo 2026 al via con la prima conferenza stampa

3 minuti per la lettura

Commozione nel ricordo di Pippo Baudo e prime anticipazioni: con la conferenza stampa d’apertura il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo

Il Festival di Sanremo entra nel vivo, oggi (lunedì 23 febbraio 2026) la prima conferenza stampa che alza ufficialmente il sipario sulla kermesse più importante d’Italia. Anzi, “lo show più importante d’Europa” per citare le parole di Claudio Fasulo, vice direttore dell’Intrattenimento Prime Time che ha aggiunto: “La macchina di Sanremo si è evoluta, è diventata multimediale, e diventa sempre più un simbolo nazionale e un’identità culturale. Questo è lo show più importante d’Europa, anche e soprattutto per tutto ciò che genera attorno”.

Nell’Intrattenimento Prime time “abbiamo due gioielli che cerchiamo di valorizzare e vogliamo portare ad un’evoluzione di anno in anno – aggiunge Fasulo – uno è il Prima Festival, partito sabato scorso, successo che continua negli anni”, e “il Dopo Festival. Torniamo al teatro del Casinò, con Nicola Savino straordinario padrone di casa”.

LE PRIME ANTICIPAZIONI

Oggi, in conferenza stampa, le prime anticipazioni: mercoledì 25 febbraio saranno ospiti al Festival le atlete olimpiche Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi, e gli atleti paralimpici Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra.

Quest’anno inoltre, ricorrono gli 80 anni della Repubblica italiana e sul palco dell’Ariston salirà Anna Pratesi, di 105 anni, che il 2 giugno del ’46 per la prima volta votò chiamata a scegliere tra repubblica e monarchia.

L’IRRUZIONE DI FIORELLLO

Fiorello si affaccerà tutta la settimana al Festival, grazie ad un megaschermo vicino all’Ariston dal quale si potrà vedere ‘La Pennicanza’ e per le serate del festival ha promesso commenti live sui social con il ‘Durante festival’: “Lo faremo con Biggio, sicuramente per la prima serata. Poi vediamo se resistiamo e quanto dura” ha detto Fiorello durante la sua irruzione in sala stampa.

Al grido di “chi la fa l’aspetti”, coinvolge il direttore artistico e conduttore del festival. “Carlo Conti sarà il co-conduttore de La Pennicanza lunedì 2 marzo. Rosario si collega con la sala stampa del Teatro Ariston in videochiamata sullo smartphone del direttore di Radio2, Giovanni Alibrandi, ed esordisce: “Avevamo nostalgia della sala stampa. Vi auguro tante, tante polemiche”.

LA COMMOZIONE DI CONTI NEL RICORDARE PIPPO BAUDO

Carlo Conti esordisce ringraziando sindaco e cittadinanza di Sanremo per l’accoglienza ricevuta anche quest’anno. E scherza: “Io e Amadeus dovremmo ricevere la cittadinanza onoraria”.

Felice di vivere il Festival ancora una volta con Laura Pausini, ha ribadito come il suo festival sia ‘baudiano’, e “quest’anno tocca a me fare il primo festival senza Pippo Baudo” ha detto. “Ho messo anche una targhetta al mio camerino” dice il conduttore che ha voluto dedicare quel luogo ad un pilastro del Festival di Sanremo, commovendosi nel ricordarlo.

LAURA PAUSINI: AL FESTIVAL CON GIOIA, EMOZIONI E DIVERTIMENTO

“La prima volta che sono venuta a Sanremo avevo 18 anni, ero più ingenua e innocente ma avevo paura. Questa è la prima volta che mi risiedo in sala stampa dal ’94”. Esordisce così Laura Pausini raccontando simpaticamente: “Tutte le volte che vedo il cartello Sanremo devo prendere il Lexotan”, che da oggi si chiamerà ‘Carlotan’ dopo che, per sua stessa ammissione, il direttore artistico pare funga da calmante.



La prima proposta di condurre il Festival per Laura Pausini arrivò 15 anni fa, svela. Ma l’unico che è riuscito a farla accettare, è Carlo Conti. E, dice, “Adesso non ho più paura. Sono emozionata ma nel senso più gioioso del termine”. Per Laura Pausini non è la prima esperienza alla conduzione ma dice: “Spero di essere all’altezza e di dare a Carlo quello che mi ha chiesto: gioia, emozioni, divertimento”.