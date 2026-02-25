Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata

2 minuti per la lettura

Sanremo 2026: semifinale della sezione Nuove proposte e solo quindici dei big ad esibirsi: ecco quali sono nella scaletta della seconda serata

Seconda serata per il Festival di Sanremo 2026 che perde un po’ di ascolti ma si conferma in ogni caso lo spettacolo più visto in tv. “Pensavo un po’ meno – ammette Conti – pensavo 55% (di share, ndr), quando ho visto 58% ero molto contento. Pensavo ad una flessione maggiore per la controprogrammazione, per il periodo, per tanti motivi che avevamo evidenziato in queste riunioni preliminari” aggiunge. “Il fatto di essere comunque a questi livelli, che ancora sia così alto, mi rende contento: il festival è in buona salute”.

Si entra nel vivo della gara con l’esibizione della prima metà dei cantanti. Ecco chi salirà sul palco dell’Ariston questa sera (25 febbraio 2026) in ordine casuale:

Bambole di pezza

Chiello

Dargen D’Amico

Ditonellapiaga

Elettra Lamborghini

Enrico Nigiotti

Ermal Meta

Fedez e Masini

Fulminacci

J-Ax

Lda e Aka

Levante

Nayt

Patty Pravo

Tommaso Paradiso

A condurre al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini, questa sera ci saranno Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo Petrolo. “Sono raggiante nel dividere il palco con questi ospiti” ha sottolineato Conti.

Dopo il debutto alla co-conduzione del Festival di Laura Pausini, l’attrice Pilar Fogliati si dice felicissima di calcare un palco così importante per la prima volta. Veterano invece è Achille Lauro: “Io mi sento a casa” dice, “anche con Carlo, da quando l’ho conosciuto, c’è stata una grande sintonia”. E racconta di aver visto il Festival ieri: “Laura sorprendente”. Ed è proprio con Laura Pausini che Achille Lauro questa sera canterà “16 Marzo”.

Non solo, questa sera Lauro canterà anche “Perdutamente” per ricordare le vittime di Crans – Montana. Lo annuncia Conti che in occasione della conferenza stampa del Festival di Sanremo racconta: “Quando ci eravamo sentiti con Achille avevamo pensato ai brani ’16 marzo’ insieme a Laura Pausini e a ‘Incoscienti giovani’ ” con cui era in gara lo scorso anno. “Poi dopo la tragedia di Crans-Montana e dopo aver visto la madre di una delle vittime cantare il brano di Achille al funerale del figlio, ci siamo detti che dovevamo cambiare”. Un omaggio discreto in musica.

La parte comica arriva con Lillo Petrolo che racconta: “Io sono già stato al Festival, ho fatto sia Sanremo giovani – dove siamo arrivati ultimi, con Greg, con un brano “A noi Gino lo menamo” (ride; ndr) e poi tanti anni fa sono stato ospite con Max Pezzali. Ho preso alla lettera quello che mi ha detto Carlo, farò il co-coduttore”.

Questa sera anche la semifinale delle Nuove Proposte, momento che vedrà alla conduzione Gianluca Gazzoli. Due gli scontri diretti: Niccolò Filippucci contro Blind-El Ma-Soniko e poi Mazzariello contro Angelica Bove. Da queste due sfide avremo i due artisti che si sfideranno domani nella finalissima per la vittoria.

Previsto questa sera un momento dedicato alle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina con ospiti alcuni atleti e, come annunciato ieri in diretta da Conti, ci sarà anche un omaggio ad Ornella Vanoni.



