Sanremo 2026, gli ascolti della seconda serata

Contrariamente alle aspettative tipiche della seconda serata, aumentano gli ascolti del Festival di Sanremo 2026

Il Festival della Canzone Italiana di Sanremo continua a correre veloce anche sul fronte degli ascolti. La seconda serata della 76ª edizione si conferma un evento capace di catalizzare l’attenzione del Paese, con numeri che raccontano un successo netto e trasversale.

Secondo i dati della Total Audience rilasciati da Auditel, sono stati 9 milioni 53 mila i telespettatori che hanno seguito la serata, pari al 59,5 per cento di share. Un risultato che consolida la centralità del Festival nel panorama televisivo italiano e certifica la forza di un format che, anno dopo anno, riesce a rinnovarsi senza perdere identità.

“Era previsto il calo, perché la seconda cala sempre. Invece è aumentato. Il merito non è del direttore artistico. Di questo ne sono certo”. Lo sottolinea sorridendo Carlo Conti in conferenza stampa commentando i dati della seconda serata di Sanremo 2026. “Gli ascolti sono diminuiti e la colpa è del direttore artistico, lo share è aumentato e il merito non è del direttore artistico”, ironizza.

A contribuire all’esito uno scenario complesso: “Il tempo, le partite e contropartite, le ruote e le controruote, ci sono moltissimi fattori”, dice Conti. Conti, che stamattina non ha rinunciato a “10 minuti al sole sul terrazzo dell’albergo” per mantenere la sua celeberrima abbronzatura, si sofferma soprattutto sul meteo: “Capisco perché si abbassi la platea televisiva, il caldo piace a tutti e quando fa caldo le persone vogliono stare fuori”.

NEL DETTAGLIO

Nel dettaglio, la prima parte – in onda dalle 21.46 alle 23.35 – ha incollato allo schermo 11 milioni 530 mila spettatori con il 58,2 per cento di share. La seconda parte, dalle 23.30 all’1.10, ha mantenuto alta la curva con 5 milioni 947 mila spettatori e uno share del 62,7 per cento, segno di una platea fedele anche nelle ore più tarde.

Il picco di ascolto è stato registrato alle 21.57, quando davanti alla tv c’erano 13 milioni 706 mila spettatori. Il record di share è arrivato invece alle 00.48, con il 66,1 per cento: un dato che dimostra come la serata abbia saputo trattenere il pubblico fino a notte fonda.

GLI APPUNTAMENTI COLLATERALI

Ottimi numeri anche per la fascia di access e per gli appuntamenti collaterali. “Sanremo Start”, in onda dalle 20.30 alle 21.40, ha totalizzato 11 milioni 219 mila spettatori con il 47,5% di share. “PrimaFestival”, trasmesso dalle 20.29 alle 20.38, ha raccolto 7 milioni 128 mila spettatori con il 33% di share, confermando l’interesse già nella fase di avvicinamento alla diretta.

Chiude in positivo anche il “DopoFestival”, andato in onda dall’1.10 all’1.59, seguito da 2 milioni 809 mila persone con uno share del 52,5 per cento: un dato significativo per una collocazione oraria notturna.

Numeri che fotografano un Festival ancora centrale nell’immaginario collettivo e capace di unire generazioni diverse davanti allo stesso schermo, tra musica, spettacolo e racconto. Sanremo si conferma così non solo evento musicale, ma fenomeno culturale e mediatico che detta l’agenda del Paese.