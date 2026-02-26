Sanremo 2026, Nicolò Filippucci vince nelle Nuove proposte

1 minuto per la lettura

Nicolò Filippucci vince il Festival di Sanremo 2026 nella sezione Nuove Proposte. Ad Angelica Bove i Premi della Critica

È Nicolò Filippucci ad aggiudicarsi la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Laguna”, al termine di una finale combattuta contro Angelica Bove, in gara con “Mattone”.

Il percorso verso la vittoria è iniziato già nella prima sfida nella serata di ieri, quando Filippucci ha superato il trio Blind, El Ma & Soniko, che si erano esibiti con “Nei miei DM”. Angelica Bove invece, ha conquistato l’accesso alla finale battendo Mazzariello, in gara con “Manifestazione d’amore”.

Nella sfida conclusiva tra “Lagunà” e “Mattone”, a spuntarla è stato Filippucci. Per lui, visibilmente emozionato, parole semplici ma cariche di significato: “È un sogno, non ho parole”, ha detto dal palco subito dopo la proclamazione.

Se il titolo va a Nicolò Filippucci, la serata consacra anche il talento di Angelica Bove, che porta a casa due riconoscimenti prestigiosi. Alla cantautrice è andato il Premio della Critica intitolato a Mia Martini, assegnato dalla sala stampa Roof e annunciato da Laura Pausini. Per lei anche il Premio della critica della Sala Stampa Radio-Tv Web “Lucio Dalla”, proclamato da Gianluca Gazzoli.

Una doppia affermazione che conferma la forza interpretativa di “Mattone” e l’attenzione riservata dalla critica alla giovane artista.