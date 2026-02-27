Sanremo 2026, gli ascolti della terza serata

1 minuto per la lettura

Ascolti non da record ma buoni: il picco di ascolti durante l’esibizione di Tredicipietro nella terza serata del Festival di Sanremo 2026

La terza serata della 76ª edizione della kermesse ha incollato davanti al piccolo schermo 9 milioni 543 mila telespettatori. Numero pari al 60,6 per cento di share, secondo i dati della Total Audience diffusi da Auditel.

Entrando nel dettaglio, la prima parte dello show, in onda dalle 21.45 alle 23.33, ha totalizzato 12 milioni 585 mila spettatori con il 60,4 per cento di share. La seconda parte, trasmessa dalle 23.37 all’1.14, ha invece registrato 5 milioni 941 mila spettatori, con uno share in crescita al 61,3 per cento.

Il momento più seguito della serata è stato alle 22.11, durante l’esibizione di Tredicipietro, quando davanti alla tv c’erano 14 milioni 199 mila persone. Il picco di share è stato toccato alle 23.04, con il 65,8 per cento. Momento a cavallo tra la fine dell’esibizione dei Francesco Renga e il collegamento con il Suzuki Stage.

Ottimi risultati anche per gli appuntamenti collaterali del Festival 2026. “Sanremo Start”, in onda dalle 20.39 alle 21.40, ha raccolto 11 milioni 177 mila spettatori con il 46,3 per cento di share. Il “PrimaFestival”, trasmesso dalle 20.30 alle 20.38, è stato seguito da 6 milioni 892 mila spettatori, pari al 32,1 per cento di share.

A chiudere la lunga maratona televisiva, il “DopoFestival”, in onda dall’1.14 all’1.59, che ha interessato 2 milioni 9 mila telespettatori, con uno share del 50,9 per cento. Numeri che confermano, ancora una volta, la centralità del Festival nel panorama televisivo italiano