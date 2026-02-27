Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata

1 minuto per la lettura

Quarta serata ricca di sorprese e ospiti per le cover e i duetti dei trenta cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026; Ecco la scaletta

Il Festival di Sanremo si prende una pausa dalla gara vera e propria: questa sera (27 febbraio 2026) la puntata tra le più attese della kermesse, quella delle cover e dei duetti.

Annunciate in conferenza stampa tante sorprese – non anticipate – e tanti colpi di scena. Ma bisognerà attendere l’apertura del sipario del Teatro Ariston per capire cosa accadrà.



Alla co-conduzione, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini, la modella internazionale Bianca Balti, che torna al Festival per il secondo anno consecutivo.

La serata inizierà con un medley di Laura Pausini. Suggestivo, dicono, senza ancora una volta anticipare nulla.

Nel corso della serata verrà assegnato il Premio città di Sanremo a Caterina Caselli, a sessant’anni dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Si parlerà di disagio e dipendenze giovanili con il professore Vincenzo Schettini con il quale la Presidenza del Consiglio ha avviato una collaborazione per la sua capacità di parlare ai giovani.

Serata musicale sul Suzuki stage con Francesco Gabbani. Max Pezzali dalla nave Costa Toscana, con un brano speciale e fondamentale del suo repertorio lasciato.