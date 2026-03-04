Tommy Cash, Al Bano e Malgioglio ospiti del San Marino Song Contest

2 minuti per la lettura

Saranno Tommy Cash, Al Bano e Cristiano Malgioglio gli ospiti della finale del San Marino Song Contest il prossimo 6 marzo

Il cast del San Marino Song Contest 2026 è completo. La manifestazione che decreterà il rappresentante della Repubblica di San Marino al prossimo Eurovision Song Contest di Vienna entra nella sua fase decisiva con un parterre ricco di nomi internazionali, ospiti d’eccezione e una doppia giuria pronta a esprimere il proprio verdetto. Intanto, annunciati gli ospiti che nella finale saliranno sul palco del contest: Tommy Cash, Al Bano e Cristiano Malgioglio.

La finale è in programma il 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana e sarà trasmessa in diretta su San Marino Rtv (canale 550), in esclusiva per l’Italia su RaiPlay e su Rai Radio2. Alla conduzione e direzione creativa ci sarà Simona Ventura, mentre la direzione artistica porta la firma di Massimo Bonelli per iCompany. La regia è affidata a Cristiano D’Alisera. Il progetto è sostenuto dal segretario di Stato Federico Pedini Amati e guidato dal direttore generale di Rtv San Marino e Rai Roberto Sergio.

GLI OSPITI DEL SAN MARINO SONG CONTEST

Il palco del contest accoglierà anche due artisti già in corsa per l’Eurovision 2026: nella prima semifinale si esibirà Aidan, rappresentante di Malta, mentre nella seconda sarà la volta di Akylas, in gara per la Grecia.

A rendere ancora più attesa la finale saranno i super ospiti annunciati dal direttore generale Roberto Sergio durante “La Pennicanza” di Rosario Fiorello su Rai Radio2: Tommy Cash, Al Bano e Cristiano Malgioglio. Tre presenze dal forte impatto scenico e mediatico, capaci di unire provocazione internazionale e tradizione pop italiana.

L’offerta Rai si amplia ulteriormente: oltre alla diretta del 6 marzo, RaiPlay renderà disponibili on demand anche le due semifinali del 4 e 5 marzo, con tutti i contenuti accessibili sulla pagina dedicata della piattaforma. Rai Radio2 seguirà la finale con il commento di Martina Martorano.