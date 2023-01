Tennis, Cocciaretto sconfitta in finale nel torneo di Hobart

1 minuto per la lettura

Si ferma in finale il sogno di Elisabetta Cocciaretto di vincere il torneo di Hobart, ora ritorno in campo per gli Australian Open

HOBART (AUSTRALIA) – Niente lieto fine per Elisabetta Cocciaretto all’”Hobart International”, torneo WTA 250 da 259.303 dollari di montepremi che dopo tre anni è tornato a disputarsi sul cemento di Hobart, in Tasmania (Australia), uno degli ultimi due appuntamenti per rifinire la preparazione in vista degli Australian Open di tennis.

Alla sua prima finale nel circuito maggiore, la 21enne di Fermo è arrivata a pochi centimetri dalla conquista del primo set e poi ha finito per cedere 7-6(0) 6-2 contro Lauren Davis, ex Top 30 oggi numero 84 del ranking.

La 29enne di Gates Mills, Ohio, non giocava una finale Wta dal 2017. Allora vinse il titolo a Auckland battendo la croata Ana Konjuh ed entrò per la prima volta fra le prime 50 del mondo.

In Top 50, da lunedì, invece entrerà per la prima volta Cocciaretto, che sarà la nuova numero 2 d’Italia dietro Martina Trevisan. «È il mio primo anno qui, sono contenta del torneo che ho giocato – il bilancio dell’azzurra – Ho imparato tante cose da questa partita, spero di metterle in pratica nel resto della stagione».

Cocciaretto tornerà in campo già lunedì, al primo turno dell’Australian Open, contro la campionessa in carica a Wimbledon, Elena Rybakina, che a Hobart vinse il titolo nel 2020. «Dovrò dare il meglio di me, spero di mantenere lo stesso livello espresso qui».

In collaborazione con Italpress