Tennis, Sinner torna al successo nell’Atp 250 di Montpellier

1 minuto per la lettura

Tennis, Jannik Sinner ha vinto il titolo Atp dell’Open Sud de France che dal 2010 si disputa sul duro indoor di Montpellier

MONTPELLIER (FRANCIA) – Jannik Sinner ha vinto il titolo dell’Open Sud de France, torneo Atp 250 con un montepremi pari a 630.705 euro che dal 2010 si disputa sul duro indoor di Montpellier.

Il 21enne altoatesino, numero 17 del ranking mondiale e seconda testa di serie del sedding, ha superato in finale in due set lo statunitense Maxime Cressy, 51esimo della classifica Atp, con il punteggio di 7-6 (3) 6-3, maturato in un’ora e 37 minuti di gioco.

TENNIS, SINNER TORNA AL SUCCESSO NELL’ATP A MONTPELLIER

Sinner, che in semifinale si era sbarazzato del 18enne francese Arthur Fils, si è aggiudicato così la prima finale dell’anno, tornando al successo dopo il titolo vinto a Umago nello scorso luglio, conquistando il settimo torneo Atp della carriera (il sesto su campi in cemento).

A questo punto l’azzurro dovrebbe tornare nei primi 15 del mondo della classifica Atp.

In collaborazione con Italpress