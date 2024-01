1 minuto per la lettura

Jannik Sinner riparte da dove aveva lasciato lo scorso anno ossia vincendo, batte Khachanov e vola ai quarti degli Australian Open 2024

MELBOURNE (AUSTRALIA) – Jannik Sinner vola ai quarti finale degli Australian Open, primo Slam stagionale. L’altoatesino, numero 4 al mondo, sì è imposto per 6-4, 7-5, 6-3 in 2h34′ sul russo Karen Khachanov, 15esima testa di serie. Ai quarti Sinner affronterà il vincente della sfida tra l’australiano Alex De Minaur (10) e il russo Andrey Rublev.

Già definito il primo quarto di finale: se lo giocheranno il numero 1 al mondo Novak Djokovic (travolgente contro Adrian Mannarino, battuto 6-0, 6-0, 6-3) e l’americano Taylor Fritz (12), che ha avuto la meglio sul greco Stefanos Tsitsipas (7) per 7-6(3), 5-7, 6-3, 6-3.

AUSTRALIAN OPEN 2024: SINNER: «HO CERCATO DI VARIARE IL GIOCO ED HA FUNZIONATO»

“Era da un pò che non affrontavo Karen, ci eravamo affrontati anche qui nel 2021 ed era stata una partita molto dura. È sempre difficile giocare contro di lui, ho cercato di stare nel match fisicamente e mentalmente”, le parole di Sinner dopo la vittoria. “Ogni partita ha la sua storia, oggi ho vinto e sono ovviamente molto felice – ha aggiunto l’azzurro -. Abbiamo un gioco abbastanza simile, colpiamo piatto, forte, è un po’ una partita a ping-pong. Ho cercato di variare un pò il gioco, e ha funzionato”.

Cruciale il break per andare 6-5 nel secondo set. In quel game Khachanov ha perso il servizio nonostante avesse vinto uno scambio entusiasmante e sfiancante. “In quei momenti, dentro non sono calmo come sembra da fuori – ha ammesso Sinner -, ci sono così tante emozioni. Penso di aver giocato bene quel punto, il tennis a volte ti dà qualche delusione. Ma cerco di mantenere una faccia da poker”.

